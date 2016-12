Einen etwas ungewöhnlichen Termin für eine Gleichenfeier hatte sich die Siedlungsgenossenschaft „Waldviertel“ am vergangenen Donnerstag für das gerade im Bau befindliche Wohnhaus mit sechs Wohnungen für das Projekt „Junges Wohnen“ ausgesucht.

„Normalerweise macht man so eine Feier, wenn es warm ist, aber wir machen es etwas schärfer“, meinte Direktor Manfred Damberger zu Beginn. Als Zugeständnis an die winterliche Witterung wurde der Gleichebaum im Stiegenhaus und nicht am Dach angebracht.

Zimmerer Bernhart Diesner sagte den Gleichenspruch auf. Damberger ging auf die lange Geschichte des Bauvorhabens ein, die bereits vor der Amtszeit von Bürgermeister Willibald Pollak begann und heuer endlich in die Umsetzung gehen konnte. „Gut Ding braucht wohl Weile. Die Gemeinde hat bei der Grundstückswahl nachgedacht, das Gebäude bildet einen schönen Abschluss der Einfamilienhaus-Siedlung zur Bundesstraße hin. Sechs Wohnungen bedeuten etwa zwölf bis 20 Leute, die hierher nach Pfaffenschlag ziehen können“, betonte Damberger.

Man wolle den jungen Leuten etwas anbieten

Im Waldviertel sei ein solches Wohnbauprojekt anders als im Wiener Umland eine „Vorlagearbeit“, die nur durch die Gemeinnützigkeit möglich sei. „Das Land gibt den Gemeinden Geld, die damit Bauträger und Professionisten beauftragen, um solche Vorhaben umzusetzen“, erklärte Damberger.

Bürgermeister Willibald Pollak zeigte sich sehr erfreut über den Baufortschritt. „Wenn man den jungen Leuten gar nichts anbieten kann, ziehen sie fort, und kommen auch nicht mehr zurück“, gab Pollak zu bedenken, um die Wichtigkeit leistbarer Wohnungen für junge Menschen zu betonen.

Architekt Franz Friedreich erinnerte daran, dass das Projekt zwischenzeitlich schon vor dem „Realisierungstod“ gestanden sei. „Aber wenn alle an einem Strang ziehen, wird es meistens doch etwas“, merkte Friedreich an. Die Wohnungen sollen ab Herbst 2017 bezugsfertig sein.