2017 wurde für die W.E.B Windenergie abermals ein neues Rekordjahr: Durch einen windreichen Dezember wurde die Jahresproduktion des Unternehmens von einer TWh erstmals überschritten.

Die W.E.B führt den neuen Rekord auf „stürmisches und ungewöhnlich mildes Wetter gepaart mit technischer Anlagenstabilität“ zurück, was den „Durchbruch einer Schallmauer in der Geschichte der W.E.B“ bedeute, heißt es in einer Aussendung des Pfaffenschläger Unternehmens.

Dabei sah es lange so aus, als ob sich das schwache Windaufkommen 2016 auch im Jahr 2017 fortsetzen würde. Speziell Nordfrankreich kämpfte mit einer lang anhaltenden Flaute. Doch dann brachen ein fulminanter Herbst und Winterbeginn herein. Im Oktober konnte die W.E.B erstmals die deutliche Kapazitätssteigerung des letzten Jahres voll ausspielen und erreichte eine Monatsproduktion von über 100.000 MWh.

Steigerung um rund 40 Prozent gegenüber 2016

Doch das war erst ein Vorgeschmack auf das Rekordergebnis, das zu Jahresende folgen sollte. Denn im Dezember feierte das Windenergie-Unternehmen mit 120.383 MWh einen deutlichen neuen Monatshöchststand. Insgesamt konnte die Jahresproduktion auf 1,011 TWh gesteigert werden, was einer Steigerung von rund 40 Prozent gegenüber dem Wind-Flautenjahr 2016 bedeutet. Die TWh entspricht circa einer Milliarde kWh, was im Schnitt dem Strombedarf von 286.000 Haushalten beziehungsweise 634.000 Personen entspricht — das sind sechs Prozent des Jahresstromverbrauchs aller österreichischen Haushalte. Durch die erneuerbare Energieproduktion konnten 675.547 Tonnen CO vermieden werden.

„Heruntergebrochen auf eine Aktie würde dies bedeuten, dass jede WEB-Aktie im Vorjahr einen gesamten Haushalt mit grünem Strom versorgen konnte und dadurch etwa 2,3 Tonnen CO Emissionen vermied“, heißt es vom Unternehmen.

Die Monats-Gesamtproduktion im Dezember setzte gleich zwei Meilensteine. Zum einen erreichte die W.E.B das stärkste Monatsergebnis der Unternehmensgeschichte und zum anderen übertraf sie die 1 TWh-Grenze in der Jahresproduktion. Der Dezember war geprägt von westlichen Strömungen, die eine Reihe von Tiefdruckgebieten mit turbulenten Luftmassen, teilweise stürmisch, aber mild, nach Mitteleuropa schaufelten. So blieben Rotorblattvereisungen in den Niederungen nur kurze temporäre Erscheinungen.