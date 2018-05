Die Standortliste der W.E.B. Windenergie AG mit Sitz in Pfaffenschlag ist um eine kanadische Provinz reicher. In Riverside-Albert wurde ein Windpark mit fünf neuen Windkraftanlagen geplant, die eine Gesamtleistung von 18 Megawatt (MW) erbringen soll. Riverside-Albert liegt in New Brunswick, der Nachbarprovinz des bisherigen W.E.B. Standortes Nova Scotia.

„Auch die Partner bei diesem Projekt sind nicht alltäglich“, betont die W.E.B. in einer Aussendung. Projektentwicklung und Betrieb sind ein Gemeinschaftsprojekt mit der „Woodstock First Nation“, deren Mitglieder Nachkommen der „Wulustaukwiak“ - eines indigenen Volkes im Südwesten von New Brunswick sind. Das Projekt hat auch einen besonderen Namen: „Wisokolamson“, was in der traditionellen Sprache der „Woodstock“ heißt: „Der Wind bläst stark!“

"Energiewende kann nur gemeinsam erreicht werden"

Über die gesamte Laufzeit des Projektes vergeben W.E.B. und „Woodstock First Nation“ jährlich zwei Stipendien an Studenten, die im Fach erneuerbare Energie oder ähnlichen Bereichen studieren.

„Mit diesem Projekt setzen wir in Kanada unseren Weg des internationalen Wachstums weiter fort. Ganz besonders freut mich hier die Zusammenarbeit mit der regionalen, indigenen Bevölkerung. Dies zeigt, dass eine erfolgreiche Energiewende erstens dezentral und zweitens nur gemeinsam erreicht werden kann“, freut sich W.E.B. Vorstandsvorsitzender Frank Dumeier über das Projekt, dessen Fertigstellung im November 2019 erfolgen soll.