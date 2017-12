Bei einem für ganz Europa richtungsweisenden Muster-Projekt ist Vitis als eine von nur drei NÖ-Gemeinden dabei: bei der Errichtung von „Smart Streets“.

Franz Schrenk, als geschäftsführender Gemeinderat für die Infrastruktur zuständig, hat die feste Absicht, Vitis zu einer „Smart City“ umzuwandeln. Mit der „Smart Street“ könnte nun der erste Schritt gesetzt werden, wenn der Gemeinderat dem auch zustimmt.

„Das ist ein tolles Projekt und eine großartige Chance für Vitis!“ Franz Schrenk, Geschäftsführender Gemeinderat für Infrastruktur

Insgesamt zehn Unternehmen arbeiteten an der Initiative „Smart Safe & Green Mobility (SSGM)“. „Intelligente Straßenbeleuchtung soll Licht-Management, Verkehrsleittechnik, Laden von E-Fahrzeugen und Handys, Video-Überwachung mit Polizei-Verbindung und die Nutzung erneuerbarer Energie ermöglichen. Unter den zehn Unternehmen sind neben der Firma Fonatsch aus Melk die EVN, Philips Austria, Siemens und Zumtobel, also durchwegs bekannte und etablierte Unternehmen, mit dabei.

In den drei Pilot-Gemeinden könnte vorerst eine Straße mit den „intelligenten Beleuchtungskörpern“ ausgestattet werden, wobei es den Gemeinden für die eine Straße nicht teurer kommen soll, als wenn dies mit herkömmlichen Lampen geschieht, erklärt Franz Schrenk im NÖN-Gespräch.

Präsentiert wurde die Initiative auf einer Pressekonferenz in St. Pölten, zu der die Wirtschaftskammer gemeinsam mit der Initiative SSGM eingeladen hatte. Wirtschaftskammer-Präsidentin Sonja Zwazl hob hervor, dass Digitalisierung, Innovationskraft und Kooperation von Wirtschaft und Gemeinden besonders wichtig seien.

"Viel Platz in unseren Masten für digitale Technik"

Alexander Meissner, Geschäftsführer des Lichtmastenerzeugers Fonatsch und Initiator der Initiative SSGM meint: „Wir haben uns gedacht, die Bedürfnisse der Verkehrsteilnehmer sowie die Verkehrsmittel selbst ändern sich gerade dramatisch, und wir haben viel Platz in unseren Masten für die neue digitale Technik. Daher haben wir uns mit unterschiedliche Leistungen anbietenden Partnerunternehmen aus ganz Österreich zusammengeschlossen, um den Menschen eine digitale Straße bieten zu können, auf der sie noch bequemer, sicherer und leichter von A nach B kommen.“

Franz Schrenk ist überzeugt, dass es für die an einem geografisch zentralen Punkt gelegene Gemeinde Vitis von enormer Bedeutung ist, mit der Entwicklung Schritt zu halten. „Wir bieten so unserer Bevölkerung in einer der am stärksten wachsenden Gemeinden des Waldviertels einiges an Fortschritt. Indem wir eine Siedlung ausbauen und damit die ersten Ansätze zur Smart City umsetzen, können wir unsere Vorreiterrolle stärken. Das ist ein tolles Projekt und eine großartige Chance für Vitis,“ stellt Schrenk klar.

Das Pilotprojekt soll in Melk, wo die Firma Fonatsch beheimatet ist, in Ebreichsorf, weil dort ein neuer Bahnhof gebaut wird, und in Vitis umgesetzt werden. Dass Vitis dabei ist, führt Schrenk auf sein gutes Netzwerk zurück und auf die Tatsache, dass er sich schon seit seinem Amtsantritt um eine „Smart City“ bemüht. Und er ist auch vollkommen überzeugt, dass dies der Gemeinde weiterhilft: „Wenn eine Gemeinde so initiativ ist, solche Dinge bekommt, lockt das wieder zusätzlich Bevölkerung und eventuell auch neue Betriebe an!“