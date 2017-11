Die Brüder Felix und Florian Sebastian Fitz brachten im September die Single „Head In The Clouds“ ihrer Band „F I T Z“ heraus.

Nun folgt mit „Superior“ der zweite Streich. Das Musikvideo zur neuen Single wurde vorige Woche in Oberösterreich gedreht. „Das Video wird von der Bildsprache her sehr episch und bildgewaltig wirken, mit Panorama-Naturaufnahmen, die wir in Tälern und auf Bergen gedreht haben“, verrät Florian Fitz.

Der Dreh bei Temperaturen um den Gefrierpunkt mit freiem Oberkörper war alles andere als gemütlich. „Aber das war es wert, wir hatten ein tolles Team mit Benedikt Missmann und Fabian Schmidmair als Regisseure, die auch schon unser erstes Musikvideo für ‚Head In The Clouds‘ produziert haben“, stellt Fitz klar.

Visuelle ist für Brüder genauso wichtig wie Musik

Erstmals gezeigt wird das neue Video am Donnerstag, 30. November im Wiener Admiralkino bei einer exklusiven Premiere und Pre-Releaseparty, ehe die Single einen Tag später, am 1. Dezember erscheint.

Die musikalische Stilrichtung nennt die Band selbst „Epic Pop“, womit eine Vermischung von Pop- und Rockmusik mit Elementen der Filmmusik gemeint ist, welche den Zuhörer mit großen Emotionen konfrontieren soll. Das Visuelle ist für die Brüder fast genauso wichtig wie die Qualität ihrer Musik.

„Höchstwahrscheinlich wird im Jänner eine dritte Single mit einem Musikvideo erscheinen und ab Dezember proben wir mit unserer Liveband. Bis Sommer wollen wir nämlich auch live spielen, dann wird ein Album folgen“, kündigt Fitz die weiteren Pläne an.

Resttickets für die Premiere sind noch per Mail unter info@fitz-bros.com erhältlich.