Ausbaggerungsarbeiten und der Rückbau der Baustraße in der Thaya stehen derzeit am Plan auf der Hochwasserschutz-Baustelle.

„Wir werden diese Woche bis in die Nacht hinein, bis 22 Uhr arbeiten, außer natürlich am Feiertag“, kündigt Baumeister Franz Heinisch von der Firma Reissmüller an. Der Baufortschritt liegt im Plan, die Steilmauer- und Stahlbetonarbeiten am ersten Abschnitt sind großteils abgeschlossen, auch zwei Sohlgurte - quer zur Strömungsrichtung liegende Schwellen, welche das Abtragen von Flussbettmaterial vermindern - wurden bereits eingebaut.

Mit Renaturierung schon begonnen

„Außerdem haben wir mit den Renaturierungsmaßnahmen begonnen, wie das Anbringen von Raubäumen und Wurzelstöcken, um den beim Bau in Mitleidenschaft gezogenen Lebensraum für Fische und andere Wasserorganismen wiederherzustellen“, erklärt Heinisch. Er ist zuversichtlich, dass der erste Bauabschnitt des Hochwasserschutzes inklusive Wehrbecken bis zum Beginn der Fischlaichzeit abgeschlossen werden kann.

„Ein größeres Vorhaben, das in den kommenden Wochen ansteht, ist die Installation der Wehrklappen bei der Dykmühle. Dafür ist schweres Gerät erforderlich, und die Witterungsbedingungen und der Wasserstand müssen passen. Darum muss das mitunter kurzfristig organisiert und koordiniert werden, was nicht einfach ist“, merkt Heinisch an.