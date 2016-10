Die Laienspielgruppe Raabs lässt in ihrem neuen Stück, das am vergangenen Samstag Premiere feierte, die Zuschauer am turbulenten Leben der Familie „Eiermann“ teilnehmen.

Nach einer kurzen Anlaufphase kommt das Stück um den vom Konkurs bedrohten und unter dem Pantoffel seiner Frau Isolde (Waltraud Schneider) stehenden Eierkocherfabrikanten Hubert Eiermann (Günther Gamsriegler) ordentlich in Fahrt und eine Reihe von Verwicklungen nimmt seinen unheilvollen, für die Zuschauer heiteren, Verlauf.

Waltraud Schneider kann in der Rolle als verwöhnte Ehefrau voll überzeugen. Eine hervorragende Besetzung ist auch Werner Ditrt als „Opa Klappstock“, der perfekt den leicht senilen und schwerhörigen Großvater spielt, der auf der Suche nach einem Installateur versehentlich ein schon recht stark gealtertes Callgirl namens „Ludmilla“, verkörpert von Eva Buchtele im Leopardenkleid, ins Haus bestellt. Der stets hinter den Frauen nachjagende Nachbar Waldemar Kernchen, gespielt von Walter Lukas, ist ebenfalls eine echte Bereicherung für das Stück. Die Rolle fordert Lukas auch körperlich, vor allem, als er von seiner Frau Traudel (Margit Auer) verfolgt wird.

Viel Verwirrung bringt die neue Haushaltshilfe der Familie Eiermann, Cornelia Rosensprung, ins Haus. Mit Sandra Kalaschek hatte die Laienspielgruppe auch diese Rolle überzeugend besetzt.

Für garantierte Lacher ist Albert Sainitzer als schüchterner und in der Liebe unerfahrener Nachbarssohn gut. Eine 180-Grad-Wende erfährt Gamsrieglers Part am Ende des Stücks, als er, wie Zuschauer nach dem Stück meinten, den strengen Schuldirektor hervorkehren durfte.

Christina Sainitzer als Eiermann-Tochter Babsi und Melanie Kranzl als ihre Freundin Susi rundeten das Stück ab. Weitere Spieltermine: Samstag, 29. Oktober um 19.30 Uhr, und Sonntag, 30. Oktober, um 17 Uhr.