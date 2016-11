Zur Fahnenparade des privilegierten, uniformierten und bewaffneten Bürgerkorps Waidhofen wurde am Vorabend des Nationalfeiertags auf den Hauptplatz in Raabs geladen. Die Fahnenparade soll die Bedeutung des Staatsvertrages und dessen Geschichte in Erinnerung rufen. Mit einem mächtigen Kanonenschlag, gefolgt von dem Einzug der Verbände, wurde die Veranstaltung eröffnet.

Neben dem Bürgerkorps waren auch die Unteroffiziersgesellschaft Allentsteig, die Freiwillige Feuerwehr Raabs, das Rote Kreuz Waidhofen und der Österreichische Kameradschaftsbund mit Ehrenzügen erschienen. Vizeleutnant Gerhard Witzmann begrüßte alle Gäste und hob hervor, dass deren Besuch eine wesentliche Wertschätzung für alle Teilnehmer darstellt.

Polarisierende Entwicklungen sind bedenklich

Bürgermeister Rudolf Mayer erinnerte daran, dass Friede nicht selbstverständlich ist und jeder seinen Beitrag dazu leisten muss. Er forderte dazu auf, das Gemeinsame und nicht das Trennende zu suchen. Polarisierende Entwicklungen, wie sie derzeit im Wahlkampf stattfinden, hält er für sehr bedenklich.

Der in Vertretung für den Landeshauptmann anwesende Nationalratsabgeordnete Werner Groiß wies gleichfalls darauf hin, dass Gemeinschaft mehr ist als der Vorteil des Einzelnen und betonte die Wichtigkeit von Vereinen und Verbänden für das Funktionieren der Gesellschaft.

Bürgerkorps-Major Erich Pichl freute sich, mit der Veranstaltung den Gedanken des Friedens und der Freiheit würdigen zu können.

Die Stadt- und Jugendkapelle Raabs sorgte für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung und spielte nach dem Hissen der Nationalflagge und der Angelobung von Roland Bartosch, Christoph Zotter und der Ehrendamen Martina Neidhart und Patricia Schmid als neue Mitglieder des Bürgerkorps den großen Zapfenstreich.