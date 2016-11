Beim Konzert der Jugendkapelle wurden zahlreiche Jungmusiker ausgezeichnet. Mit dem Junior Leistungsabzeichen wurden Sabine Kloiber, Markus Strohmer, Phillipp Strohmer, Johannes Piffl, Melanie Bauer, Raphael Gererstorfer, Rene Waitz, Verena Dejcmar und Jonas Bauer ausgezeichnet. Das Leistungsabzeichen in Bronze ging an Melanie Hahn, Richard Friedrich, Florian Gererstorfer, Juliane Müller und Manuel Nagl. Das Leistungsabzeichen in Silber erhielten Alexander Valenta, Bauer Daniel und ebenfalls Manuel Nagl. In Gold wurde das Leistungsabzeichen an Schlagwerker Christoph Piffl und Flügelhornistin Karoline Piffl verliehen. Die Ehrenmedaille in Bronze für 15-jährige Tätigkeit und aktive Musikausübung erhielt Kapellmeister-Stellvertreter Albert Sainitzer. Mit im Bild die Gratulanten Kapellmeister Gerhard Nothmüller und Jugendkapellen-Obmann Rudolf Mayer.

| NOEN, René Denk