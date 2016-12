Wegen Gefahr im Verzug musste die Stadtgemeinde einen neuen Rasenmähertraktor mit Ausrüstung für den Winterdienst anschaffen.

Der alte, in die Jahre gekommen Traktor war wegen eines Getriebeschadens nicht mehr für den Winterdienst verwendbar. Daher genehmigte der Gemeinderat in der Sitzung vom 7. Dezember den Ankauf eines neuen Traktors „John Deere 3038R“ mit der entprechenden Zusatzausrüstung beim Bestbieter Raiffeisenlager Waidhofen (Filiale Raabs) zum Preis von 46.600 Euro. In diesem Preis ist die Rückgabe des alten Traktors bereits berücksichtigt.

Eine Änderung gibt es bei den Gebühren für die Nachmittagsbetreuung im Kindergarten. Aufgrund einer Gesetzesänderung sind die Gemeinden angehalten, einen Mindestbetrag von 50 Euro zu fordern. In Raabs lag der günstigste Tarif (bis 20 Stunden pro Monat) bei 36 Euro. Die neuen Sätze wurden, wie von allen 15 Gemeinden des Bezirks beschlossen, mit 50 Euro bis 20 Stunden, 65 Euro bis 40 Stunden, 85 Euro bis 60 Stunden und 95 Euro über 60 Stunden festgesetzt.

Entschuldigt waren die ÖVP-Mandatare Herbert Gutkas, Heinrich Barth und Gerald Schneider. Alle Beschlüsse der Sitzung erfolgten einstimmig.