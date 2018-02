Schreckensmeldung am 4. Jänner: Brand im Hotel Thaya. Heute ist gewiss: Das Hotel wird rechtzeitig für die Frühjahrssaison wieder seine Pforten öffnen.

Die Renovierungsarbeiten nach dem Brand sind voll im Gange. Ein technischer Defekt hatte einen Schaden von rund 800.000 Euro verursacht. Am meisten betroffen war der Saal des Hotels, aber auch alle Gasträumlichkeiten, also die Gaststube, der „Grüne Salon“ und die Rezeption, der Seminarraum, etliche Zimmer und die Privatwohnung von Hotelier Franz Strohmer hatten Schaden genommen.

Dennoch hat sich Franz Strohmer entschlossen, dass alles wiederaufgebaut wird. „Wenn die ersten 40 Hotelgäste am Palmsamstag kommen, dann werden zumindest die Gaststube und die Rezeption wieder betriebsbereit sein“, betont er.

Auch im Gastgarten gibt es Veränderungen

Natürlich wird alles auf den Stand der Technik gebracht, die Tradition des Hotels wird aber natürlich auch beachtet werden, zum Beispiel wird die Lamperie in der Gaststube erhalten bleiben, aber auch die „Raabser Kutsch‘n“ im Keller wird den Gästen weiterhin in ihrer gesamten Stimmigkeit erhalten bleiben. Der am stärksten betroffene Saal, von dem eigentlich nur die Hülle übrig blieb, wird natürlich ebenso renoviert und modernisiert. Da will Franz Strohmer seine Gäste aber auch noch mit der einen oder anderen Neuerung überraschen. Auch im Gastgarten gibt es Veränderungen.

Saisonstart im Hotel Thaya wird am Palmsamstag sein, zum Start wird es ein Kabarettprogramm mit „Papa Putz“ geben.