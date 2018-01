Es dürfte wohl damit zusammenhängen, dass der Raabser Allgemeinmediziner Karlheinz Schmidt am 2. Juni seinen 65. Geburtstag feiert, dass derzeit wieder Gerüchte im Umlauf sind, er würde bald in Pension gehen. „Das stimmt auf keinen Fall, auch wenn ein Plakat vor meinem Wohnhaus mit der Schlagzeile ,Kein Arzt im Ort‘ derzeit diese Gerüchte verstärkt“, erklärt Schmidt im Gespräch mit der NÖN.

Denn in Wahrheit ist das Gegenteil der Fall: Karlheinz Schmidt will erst dann in Pension gehen, wenn es ihm gelungen ist, seine Nachfolge zu regeln. Der engagierte Arzt, der immer wieder viel Herzblut in wichtige Einrichtungen wie Defibrillatoren oder Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) für Raabs investiert hat, könnte sich vorstellen, dass seine Praxis vielleicht auch als Gemeinschaftspraxis von zwei Ärzten betrieben wird. Möglich wäre dies durchaus im derzeitigen Raabser Arzthaus nach einer Generalsanierung, aber auch ein visionärer Neubau in Zusammenarbeit mit der Gemeinde wäre für Schmidt denkbar. Er wäre auch jederzeit bereit, einen zweiten Arzt in seiner Praxis mitarbeiten zu lassen, damit sich dieser diese Art des Arbeitens besser vorstellen kann. „Interessenten können sich jederzeit an mich wenden“, erklärt Schmidt.

Die Stadtgemeinde Raabs will auf jeden Fall mithelfen, dass es zu einer derartigen Regelung kommt. Auch mit einem Zahnarzt steht Bürgermeister Rudolf Mayer derzeit in Gesprächen, die sehr gut verlaufen.

„Innerhalb eines Jahres sollte die Nachfolgeregelung stehen, erst wenn alles geregelt ist, werde ich mich aus der Praxis zurückziehen, sicher aber auch dann noch zum Beispiel beim NEF Dienst machen“, stellt Schmidt deutlich klar.