Der Wachturm, der ab 2009 im Freigelände des Lindenhofs in Raabs stand, soll ab September 2017 den Besuchern des Museums Niederösterreich in St. Pölten einen Eindruck von der Grenzsicherung durch den „Eisernen Vorhang“ vermitteln.

Dazu wurde er am 18. November von der Brückenmeisterei des Landes abgebaut und in das Depot der Landessammlungen Niederösterreich zu Restaurierungsarbeiten überstellt. „Der Wachturm wird mit Sicherheit ein Highlight im neuen Haus der Geschichte und veranschaulicht auf beeindruckende Art und Weise ein Stück niederösterreichischer Geschichte“, meinte Landeshauptmann Erwin Pröll.

Dieser aus Stahl gefertigte Turm war durch die Witterung schon etwas in Mitleidenschaft gezogen, ließ sich aber dennoch ohne Schäden an den Verbindungselementen zerlegen. Gearbeitet wurde mit zwei Lkws der Brückenmeisterei und einem vierachsigen Autokran, der mit seinem langen Ausleger die größten Teile vom Aufstellungsort abheben und auf den Tieflader stellen konnte. Der Wachturm war ein serienmäßig gefertigtes Standardprodukt, das vom tschechoslowakischen Grenzschutz gemeinsam mit Stacheldrahtzäunen, Signal- und Sperranlagen für die Überwachung des „Eisernen Vorhangs“ eingesetzt wurde.

Unmittelbar nach der Öffnung des „Eisernen Vorhangs“ 1989 erwarb das Land den Wachturm und weitere Objekte dieser Sperranlagen für die musealen Sammlungen des Landes. Heute erinnern diese musealen Objekte an die knapp 40 Jahre dauernde Trennung Europas, an deren Bruchstelle auch Niederösterreich lag.

Die sieben Jahre am Aufstellungsort in Raabs an der Thaya haben ihre Spuren hinterlassen und machen eine umfangreiche Restaurierung des Objekts notwendig.

Jetzt ist der Turm zerlegt, wird bereits restauriert und für seinen neuen Aufstellungsort im Museum Niederösterreich vorbereitet. Ab 9. September 2017 ist er dann wieder als besonders eindrucksvolles Objekt im neuen Haus der Geschichte zu sehen.