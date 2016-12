Trauer in vielen Bereichen der Stadtgemeinde Raabs - Baumeister Manfred Vogler verstarb einen Tag vor Weihnachten im 73. Lebensjahr in einem Wiener Krankenhaus.

Manfred Vogler besuchte nach der Volksschule Raabs die Unterstufe des Bundesgymnasiums Waidhofen und maturierte dann an der HTL Krems. Anschließend studierte er an der Technischen Universität Graz und schloss sein Studium mit der Sponsion zum Diplomingenieur ab.

In der Folge übernahm er den Betrieb seiner Eltern in Raabs und baute das Unternehmen zu einem bedeutenden regionalen Bauunternehmen aus, besonders die Pflege des Handwerkernachwuchses war ihm immer ein Anliegen. 2006 verkaufte Manfred Vogler seinen Betrieb an die Firma Talkner GmbH aus Heidenreichstein, betrieb aber sein Ziviltechniker-Büro weiterhin und war als Konsulent für die Firma Talkner und als Sachverständiger für die Gemeinde Raabs bis knapp vor seinem Tod tätig.

Manfred Vogler war auch ein sehr geselliger Mensch, er war in seiner Jugend ein wichtiger Bestandteil der Fußballmannschaft des SV Raabs und blieb dem Verein immer verbunden. Er war auch ein begeisterter Schnapser und immer wieder bei den Schnapser-Events wie dem Ganslschnapsen im Gasthaus Strohmer dabei. Auch beim Senioren-Stammtisch im Gasthaus Raffetseder war Vogler oftmals anwesend. Der Verstorbene war immer ein aufmerksamer und interessierter Gesprächspartner, der sich mit allen Schichten der Bevölkerung verstand und auch sehr tolerant und feinfühlig war.

Die Verabschiedung beginnt am Samstag, 7. Jänner ab 13.30 Uhr in der Allerheiligenkirche Raabs, nach dem Trauergottesdienst um 14 Uhr wird die Urne auf dem Friedhof beigesetzt. Eine Betstunde findet am Freitag, 6. Jänner um 18.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche statt.