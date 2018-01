Verletzt wurde niemand, berichtete das Bezirkskommando auf seiner Website. Der Betrieb "hatte heute geschlossen".

Die Löschtrupps waren gegen 15.50 Uhr alarmiert worden. Aus dem Speisesaal des Hotels in der Hauptstraße von Raabs drang dichter Rauch. Die Einsatzkräfte gelangten mit Leitern über ein Vordach in den ersten Stock und brachten die Flammen rasch unter Kontrolle, teilte das Bezirkskommando mit.

Der Einsatz in Raabs war am frühen Abend für die meisten Feuerwehren beendet, teilte das Bezirkskommando Waidhofen a.d. Thaya via Twitter mit. Die FF Raabs blieb am Ort des Geschehens, um Brandwache zu halten. Der Saisonstart im März soll nach Auskunft des Hotelbesitzers gesichert sein.