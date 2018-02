Zwei neue Ortsvorsteher wurden in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag bestellt: Stefan Reiß für Ober- und Unterreith, Martha Silberbauer für Großau.

Aufgrund der Aufnahme der FF Alberndorf in die FF Raabs (die NÖN berichtete), die in dieser Sitzung auch seitens des Gemeinderates bestätigt wurde, wurde der bisherige örtliche und sachliche Einsatzbereich der FF Alberndorf dem Einsatzbereich der FF Raabs zugeschlagen. Bürgermeister Rudolf Mayer sagte dazu, dass dieser Lösung seitens der Gemeinde deswegen zugestimmt wurde, weil der Wunsch aus der Feuerwehr selbst gekommen sei. Eine Zwangszusammenlegung von Feuerwehren komme für ihn weiterhin nicht in Frage.

Am Bauhofgelände wird eine Kühlbox aufgestellt

Auf Initiative der „Waldviertler Wurzelwelt“ machte die Gemeinde beim Bewerb „Holzfreundlichste Gemeinde“ mit, gewann diesen im Bundesland NÖ und belegte beim Bundesbewerb Platz 2. Das dafür erhaltene Preisgeld von 8.000 Euro soll nun der „Waldviertler Wurzelwelt“ für forsttechnische und forstwirtschaftliche Zwecke zur Verfügung gestellt werden.

Am Bauhofgelände wird eine Sammelstelle (Kühlbox) für die Tierkörperbeseitigung aufgestellt. Für die Gemeinde entstehen dadurch keine Kosten, der Stromverbrauch wird seitens des Gemeindeverbandes für Abfallwirtschaft abgegolten. Damit gibt es künftig neben Waidhofen eine zweite öffentliche Sammelstelle im Bezirk.

Um eine Aufwertung des JUFA zu ermöglichen, stimmte der Gemeinderat einem Vorschlag des JUFA-Hotel-Vorstandsvorsitzenden Gerhard Wendl zu, denn die Errichtungs-GmbH will rund 370.000 Euro ins Raabser JUFA investieren. Es sollen etwa Verbesserungen in den Zimmern (3-Stern-Standard) erfolgen, ebenso soll ein Wintergarten mit Beschattung errichtet werden. Außerdem sind im Bereich des Buffets bauliche Neuerungen geplant. Nun wurde vereinbart, dass der Gemeindeanteil (die Gemeinde ist mit 40 Prozent an der JFGH Errichtungs-GmbH beteiligt) durch einen um neun Jahre nach hinten verlegten Beginn des vertragsmäßig vereinbarten Infrastrukturbeitrages von jährlich 16.500 Euro abgedeckt wird. Ursprünglich hätte seitens der JUFA Errichtungs GmbH mit der Zahlung dieses Jahresbeitrages an die Gemeinde im Jahr 2019 begonnen werden müssen.