Eigentlich dachte Robert Stürmer, dass er den Riesen-Bärenklau kennt und eine schmerzhafte Berührung mit ihm vermeiden kann.

Doch vor gut zwei Wochen wurde er beim Arbeiten im Wald eines Besseren belehrt. „Ich war gerade damit beschäftigt, in der Nähe des Männerspielplatzes Käferholz aufzuarbeiten. Irgendwo im Gestrüpp muss sich eine etwas kleinere Bärenklau-Pflanze versteckt haben.

Ich merkte nicht gleich etwas, die Schmerzen kamen erst ein paar Tage später, zusammen mit Rötungen und Blasen an der rechten Hand und am Arm“, erzählt Stürmer bei Gespräch mit der NÖN. Die Verbrennungen, verursacht durch das Gift der Pflanze, welches vor allem in Kombination mit Sonnenlicht seine volle Wirkung entfaltet, sind selbst nach über zwei Wochen noch deutlich zu sehen, und jucken noch immer.

Stürmer möchte andere Waldbesitzer warnen, sich nicht darauf zu verlassen, dass man den Bärenklau immer sieht: „Das geht bei einer großen Pflanze, die fällt auf, aber eine kleine übersieht man. Ohne Handschuhe reicht eine Berührung, und es ist passiert.“

Stürmer bekämpft den Riesen-Bärenklau schon seit zwei Jahren und entfernt die Pflanzen aus dem Straßengraben, wo sie sich bevorzugt ausbreiten. Wichtig sei es, die Ausbreitung der Samen zu verhindern, doch Stürmer weist auch darauf hin, dass dem Bärenklau mit bloßem Ausreißen nicht Herr zu werden ist. „Realistischerweise geht das nur mit Herbiziden, diese Pflanze ist einfach zu stark und zu widerstandsfähig“, ist Stürmer überzeugt.