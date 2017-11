Schon vor dem ersten Adventwochenende beginnt im Bezirk die Adventmarkt-Saison.

Den Auftakt machte bereits in der vergangenen Woche der Leopoldimarkt im Schloss Waidhofen, am kommenden Wochenende folgen die ersten Punschstände und Weihnachtsmärkte von Vereinen und Firmen, so etwa der Markt des Fanclubs „Tigers“ des SC Pfaffenschlag, der am Samstag und Sonntag im Gemeindesaal stattfindet und traditionell einer der ersten Adventmärkte ist. Punschstände gibt es in Waidhofen und Eggersdorf, auch die Gärtnereien laden schon zu Adventausstellungen ein.

Ulrich Jakubec lässt am Waidhofner Adventzauber die Funken fliegen. | Michael Schwab

Dicht gedrängt wird das Programm dann an den ersten drei Adventwochenenden. Da Weihnachten heuer auf einen Sonntag fällt, fällt das vierte Adventwochenende für Veranstaltungen weitgehend aus. Der Waidhofner Adventzauber, der sonst gerne um den 20. Dezember herum stattfindet, wird heuer schon vom 15. bis 17. Dezember abgehalten. Der kurze Advent wirkt sich nicht nur auf den Termin, sondern auch auf die Zahl der Aussteller aus, die mit rund 55 etwas geringer als im Vorjahr (rund 70) ausfallen wird.

„Die Fläche selbst ist ziemlich gleich wie im Vorjahr, es werden Stände wie gehabt in und um das Rathaus und in der Böhmgasse stehen. Da wir sonst immer am vierten Adventwochenende waren und heuer am dritten sind, gab es bei einigen Ausstellern Terminkollisionen - sie hatten bereits bei anderen Märkten zugesagt, wo sie sonst immer am dritten Advent stehen“, erklärt Ulrike Ramharter vom Verein „Pro Waidhofen“, der den Markt organisiert.

Um die Böhmgasse als Verbindungsstück zwischen Stadtplatz und Stadthotel nutzen zu können, wird der betroffene Straßenabschnitt während der Marktzeiten gesperrt sein. „Um die Runde durch das Zentrum über die Niederleuthnerstraße und die Böhmgasse zu erhalten, wird die Einbahn am Beginn des Hauptplatzes umgedreht, sodass man von der Stadtpfarrkirche kommend vor dem Hauptplatz nach links abbiegen und anschließend nach links in die Böhmgasse einfahren kann“, erläutert Ramharter. Besondere Absperrmaßnahmen mit Pollern oder Fahrzeugen sind allerdings nicht vorgesehen.

Keine Poller oder Betonklötze vorgesehen

In Groß Siegharts, wo der beliebte Schlossadvent am zweiten Adventwochenende in und um das Schloss stattfindet, wird es ebenfalls aufgrund des Marktes Straßensperren geben. Der Schlossplatz und ein Teil des Schlossgartens wird für den Verkehr gesperrt sein, allerdings nur mit normalen Absperrgittern und Fahrverbotsschildern. „Poller oder Betonteile wie in den Großstädten sind nicht vorgesehen“, stellt Stadtamtsdirektor Jochen Strnad klar. Groß Siegharts bietet mit dem Bandlkrameradvent am 1. Dezember außerdem einen schönen Auftakt zum ersten Adventwochenende.

In Raabs wird am gleichen Tag die Weihnachtsbeleuchtung mit einem Fest am Hauptplatz eingeschaltet, mit weihnachtlichen Darbietungen von Kindergarten, Neuer Mittelschule und Musikschule. Straßensperren wird es keine geben. In Kautzen werden Besucher am zweiten Adventwochenende beim Märchenadvent auf ihre Kosten kommen.

Beliebt ist auch der Gasterner Adventmarkt: Verschönerungsvereins-Obfrau Hedwig Dietrich und Alexandra Weber am Bild. | Michael Schwab

Ein „weißer Fleck“ in Bezug auf Adventmärkte ist heuer die Marktgemeinde Dobersberg. Der Adventmarkt im Schloss findet nur im zweijährigen Rhythmus statt, und da er erst im Vorjahr stattfand, ist heuer in Dobersberg Marktpause.

Der Weihnachtsmarkt des Union Tennisclubs Dobersberg findet heuer auch nicht mehr statt. „Wir haben unser Zelt, das wir dafür verwendet haben, im Frühjahr verkauft. Im Vorjahr hatten wir unseren 13. Adventmarkt. Rundherum gab es nicht so viele Märkte, aber das ist heuer anders. Da wir kein Zelt mehr haben und der Aufwand sehr groß ist, haben wir uns entschlossen, keinen eigenen Markt mehr zu veranstalten.

In Groß Siegharts stehen Schlossadvent und Bandlkrameradvent am Programm: Die Bandlkramer Wolfgang Leithner, Alexander Hrauda, Gerald Hochmuth, Matthias Wurth und Ulrich Achleitner mit Michaela Klinger-Wurth. | René Denk

Eventuell machen wir nächstes Jahr beim Dobersberger Advent im Schloss mit“, begründet Obmann Manfred Hartl die Entscheidung des Vereins. Punschstände sind im offiziellen Veranstaltungskalender der Gemeinde auch keine zu finden, doch dafür gibt es in den Nachbargemeinden Karlstein, Thaya und Waldkirchen Ausweichmöglichkeiten.

Wer ein Geschenk von einem Weihnachtsmarkt braucht, darf sich nicht zu viel Zeit lassen - am vierten Adventwochenende gibt es nämlich keine Märkte mehr. Punschstände dafür allerdings schon noch.