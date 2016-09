Interessantes über die oft herausforderungsvolle Arbeit von Restauratoren konnte man am „Tag des Denkmals“ am vergangenen Sonntag in Groß Siegharts und Raabs erfahren.

Der Tag des Denkmals wird einmal pro Jahr vom Bundesdenkmalamt organisiert. Heuer wurde das Programm im Bezirk mit einer Radtour auf der Thayarunde unter der Führung von Markus Schmoll von Bundesdenkmalamt kombiniert.

Im Schlosshof startete die Führung durch das Groß Sieghartser Schloss: Vizebürgermeister Roman Zibusch, Hans Widlroither, die Gemeinderäte Sabine Übler und Peter Neißl sowie Markus Schmoll. | NÖN/Michael Schwab, Michael Schwab

Die erste Station war die Stadtpfarrkirche in Groß Siegharts, wo ein Deckenfeld im Zuge der Diplomarbeit der akadamischen Restauratorin Lea Huck von der Akademie der bildenden Künste restauriert worden war. Huck erklärte, wie sie sich durch eine umfassende, ein Jahr dauernde Bestandsaufnahme ein genaues Bild über den Zustand der von Carlo Carlone stammenden Deckenfresken machte, die 1727 gemalt worden waren und wegen fehlender Fenster und Türen über Jahrzehnte (bis 1780) dem Außenklima ausgesetzt waren.

In der sanierungsbedürftigen Burgkapelle auf Burg Raabs: Karl Liemberger, Markus Schmoll und Hausherr Richard Pils. | NÖN/Michael Schwab, Michael Schwab

In einer großen Restaurierungsphase um 1862 wurden die Deckenmalereien großflächig mit Ölfarben übermalt, wobei für weiße Flächen sogenanntes Bleiweiß verwendet wurde. „Diese Substanz hat unter bestimmten Bedingungen die Eigenschaft zur Schwärzung. Die weißen Bereiche einer Malerei schlagen dabei komplett ins Schwarze um, wie ein Fotonegativ“, erklärte Huck. Dies passierte in der Stadtpfarrkirche, weshalb es in den 1950-ern eine große Restaurierung gab. Sie brachte die Carlone-Fresken wieder zum Vorschein, aber das Problem der Bleiweiß-Verschwärzungen wurde nicht gelöst – sie traten erneut auf.

Im Schloss wurde es durch Andrang eng

Huck gelang es schließlich, chemische Techniken zu entwickeln, mit denen die Vergrauungen und Übermalungen entfernt werden konnten. Nach ihrem Vortrag wurde die computergesteuerte Orgel vorgeführt, zeitgleich fand eine Führung durch das Schloss in Groß Siegharts statt, bei der auch ein verschütteter Geheimgang im Keller gezeigt wurde. Hans Widlroither erzählte die Geschichte des Schlosses, das im 12. Jahrhundert errichtet und im Laufe der Jahrhunderte immer wieder umgebaut wurde. Auch das Teppichsticker-Museum war geöffnet. Aufgrund der Größe der Besuchergruppe, darunter zahlreiche Teilnehmer der Radrunde, wurde es manchmal sogar recht eng - etwas, das nicht oft im Schloss vorkomme, wie Widlroither anmerkte.

Die abschließende Station war die Burg Raabs, wo sich die Eigentümerfamilie Pils und das Bundesdenkmalamt aktuell um die Sanierung der Burgkapelle bemühen.

Versuche des Vorbesitzers, einen angeblich in der Kapelle verborgenen Schatz zu finden, hatten sichtbare Schäden angerichtet. Ein jahrelang fehlendes Fenster schädigte den Altar stark - er wurde bereits in der Werkstatt des Bundesdenkmalsamts restauriert. „Da die Kapelle sehr exponiert liegt und das Regenwasser von den Höfen durch das Gefälle der Anlage in Richtung Kapelle fließt, hat das Bauwerk ein massives Feuchtigkeitsproblem“, erklärte Markus Schmoll. Hier müssten Maßnahmen für eine Umleitung des Wassers erwogen werden.

Geplant ist, das Innere der Kapelle wieder auf den Stand, wie er im 19. Jahrhundert vorlag, wiederherzustellen. Dazu sollen Lücken in der Wandmalerei ergänzt werden.