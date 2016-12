Zum Adventkonzert luden die Blasmusik Thaya und die Jungmusikerförderung des Gesangsvereins am 4. Dezember in die Pfarrkirche.

Die Musiker und Sänger der Jungmusikerförderung mit Annalena und Sebastian Fasching, Marlene Bartl, Julia Witzmann, Francesca Ambarusi, Lätizia Haidl, Vanessa und Alexander Russ, Christina und Stefan Kößner, Jakob und Helene Thurner, Julia Hauer, Katja Krenslehner, Tobias Androsch, Beatric Bartl, Julia Winkler, Katrin und Stephan Zimmermann, Teresa Josef, Tanja und Bianca Wirth, Enid Weidl, Lisa Litschauer, Andrea Uitz sowie die Musikschullehrer Christian Stöckl, Martin Müllner, Johannes Juen und Manuela Müllner. | NOEN

Zur Eröffnung spielte die Blasmusik „Air for Winds“. Das Stück ist zwar kein klassisches Weihnachtslied, jedoch eine wunderschöne Nummer für Blasorchester, die mit seiner romantischen, leicht dahinfließenden Melodie die Zuhörer zum Träumen bringt. Danach hatten die Kindersingschule und die Klarinetten- und Trompetenschüler der Jungmusikerförderung ihren großen Auftritt. Die Kindersingschule sang mit großer Begeisterung vier weihnachtliche Lieder. Die speziell dafür einstudierten Choreografien ließen die Darbietung sehr lebendig wirken.

Weihnachtsklassiker und Klarinettenensemble

Die Klarinetten- und Trompetenschüler spielten die allseits bekannten Weihnachtslieder „Lass uns froh und munter sein“, „Alle Jahre wieder“ und „Kling Glöckchen kling“. Zwischen den Musikstücken gab es immer wieder Lesungen mit besinnlichen, nachdenklichen oder auch heiteren Texten - wie der Versuch einer Vorweihnachtsdiät, die jedoch an den ständigen Besuchern scheitert, mit denen man die Bäckereien verkosten muss. Mit „Rocking Around The Christmas Tree“, „Lustige Schlittenfahrt“ und „Winterwonderland“ setzte die Blasmusik flotte und beschwingte Akzente.

Eine schöne Idee war die Darbietung von „Huron Indian Carol“ vom Klarinettenensemble und der Kirchenorgel auf der Chorempore. Die gelungene Kombination von Orgel und Klarinette wurde durch die spezielle Kirchenakustik besonders wirkungsvoll hervorgehoben. Pfarrer Wolfgang Auhser trug im Rahmen der Lesungen gleichfalls eine Weihnachtsgeschichte vor und wünschte den Besuchern das Licht des Herrn und eine besinnliche Weihnachtszeit. Im Anschluss an das Konzert spielte noch ein Blasmusikensemble vor der Kirche weiter und man konnte sich dazu mit Heißgetränken aufwärmen.