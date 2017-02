Das erste Saunafest 2017 des Thayatal Vitalbades fand unter dem Titel „Fasching rund um die Welt“ am 11. Februar statt. Zum Fest wurden wieder viele Attraktionen geboten, was zahlreiche Gäste anlockte und den Tag zum erfolgreichsten seit über einem Jahr machte: „Über 400 Gäste besuchten uns an diesem Tag. So viele Eintritte an einem Tag hatten wir zuletzt im Jänner 2016“, meint Kristin Tschipper, Bereichsleiterin der Firma Regio ok.

Gestartet wurde um 18 Uhr mit dem Aufguss „Lei Lei“ - einem Piraten-Schmähüberfall in der Sauna. Jeder Aufguss wurde eine halbe Stunde später wiederholt, damit die alle Saunagäste die Möglichkeit hatten, ihn mitzumachen. „Samba auf den Kanaren“ hieß es um 19 Uhr, wo heiße Flamenco-Tänze und dazu passende Musik geboten wurden. Der „Karneval in Rio“ fand um 21 Uhr statt, bei dem die mit Körperfarbe bemalten Saunameisterinnen einen Aufguss unter Schwarzlicht mit weißen Handschuhen zauberten.

"Herrlichen Blick auf den Thaya-Fluss"

Um 22 Uhr wurde zur Schweizer Fasnacht mit den Faschingsnarren und unter anderem einem Zillertaler Hochzeitsmarsch in die Sauna geladen. Die einzigartigen Aufgüsse fanden immer in der Außensauna statt, die einen herrlichen Blick auf den Thaya-Fluss bietet. Weiters gab es laufend Duftgüsse in der „Burgsauna“. Zum Saunafest wurden auch die „ausgefallensten Aufguss- und Wedeltechniken abseits der normalen Standards“ geboten, wie Kristin Tschipper erklärt.

Das Bad war bis Mitternacht geöffnet, ab 21 Uhr durften die Gäste auch den Badebereich textilfrei benutzen. Beim Glücksrad gab es tolle Vergünstigungen für Wellnessprodukte zu gewinnen. Die Gastronomie verwöhnte mit leckeren Faschings-Schmankerln, natürlich auch mit Faschingskrapfen.

Gleichzeitig waren 136 Gäste in der Sauna, nur beim Saunafest im November hatte man mehr Besucher. Das nächste Saunafest „Feuer & Eis“ findet am Samstag, 11. März statt.