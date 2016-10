Ein neues elektrisches Läutwerk erhielt die Kapelle in Triglas. „Im vergangenen Winter ging das alte Werk kaputt, zuerst funktionierte es sporadisch nicht mehr, als dann im Jänner die starke Kälte kam, war es ganz vorbei“, berichtet Ortsvorsteher Karl Löffler.

Eine Reparatur sei unwirtschaftlich gewesen. „Darum traten wir an die Gemeinde heran, um ein neues Läutwerk anschaffen zu können“, erklärt Löffler. Die Marktgemeinde Kautzen übernahm die Kosten in Höhe von 2.500 Euro. Interessant ist hier der Vergleich mit der Summe, welche das erste elektrische Läutwerk für die Kapelle im Jahr 1985 kostete - 30.000 Schilling. „Das ist also trotz Inflation nicht viel teurer geworden“, meint Löffler lächelnd, und denkt an die alten Zeiten ohne elektrisches Läutwerk zurück, wo er selbst regelmäßig von seinem Haus zur gegenüberliegenden Kapelle zum Glockenläuten ging.

„Es war wichtig, die Zeiten genau einzuhalten. Wenn man zu Mittag um fünf Minuten zu spät läutete, glaubte jeder gleich, jemand ist gestorben, weil außertourlich geläutet wurde“, erinnert sich Löffler. Dies könne mit einem elektrischen Läutwerk mit Zeitsteuerung nicht passieren.

Die im Jahr 1926 erbaute Kapelle wurde heuer 90 Jahre alt. Das nächste Projekt der Dorfgemeinschaft soll eine Innensanierung sein.