Der trockene Winter hat den Wasserreserven der Markgemeinde Dobersberg deutlich zugesetzt.

„Im Brunnenfeld in der Hohenauer Straße liegt der Grundwasserspiegel auf einem Drittel der normalen Höhe. Das ist niedriger als im Sommer des Vorjahres“, erklärt der geschäftsführende Gemeinderat Friedrich Goldnagl (ÖVP), in dessen Zuständigkeit die Wasserversorgung fällt. Einige Male wurde schon per Tankwagen Wasser aus Thaya – die Gemeinde ist an das Netz der EVN angeschlossen – nach Dobersberg transportiert und in den Rohwasserbrunnen geleitet, damit es sicherheitshalber auch durch die Aufbereitungsanlage läuft.

Schon seit dem Vorjahr arbeitet die Gemeinde daran, die Wasserversorgung zu verbessern. „Wir haben versucht, in der Hohenauer Straße zusätzliche Quellen zu finden und haben Probebohrungen durchgeführt, die aber eine zu geringe Ergiebigkeit und zu hohe Mangangehalte ergeben haben“, führt Goldnagl aus. Man hätte das Wasser mischen oder aufwendig vom Mangan befreien müssen, um die Grenzwerte zu erfüllen. „Der Mangangehalt ist leider im Waldviertel immer ein Problem, je tiefer man bohrt, desto schlimmer wird es“, weiß Goldnagl.

Zweiter Versuch startet in Kürze

Heuer startet die Marktgemeinde Dobersberg einen neuen Versuch, neue Quellen zu erschließen. Anhand einer Begehung im Herbst wurden zwei Stellen in der Nähe der Aufbereitungsanlage im Brunnenschutzgebiet neben der Thaya für Probebohrungen ausgewählt. Der Gemeinderat beauftragte in der Sitzung vom 14. März die Firma Urban Brunnebau- und Tiefbohr GmbH für 11.794 Euro mit der Durchführung der zwei Tiefbohrungen. „Die wären schon länger geplant gewesen, aber der gefrorene Boden ließ sie nicht zu. Sobald es möglich ist, wird gebohrt“, merkt Goldnagl an.

Läuft alles nach Plan und stimmt die Wasserqualität, sollen die beiden neuen Brunnen als „Notbrunnen“ an die Wasserversorgung im beschleunigten Verfahren angeschlossen werden.

Auch in Merkengersch ist ein neuer Brunnen zur Sicherung der Wasserversorgung nötig. Es wurde bereits ein zusätzlicher Brunnen errichtet, der sich derzeit im Testbetrieb befindet.

Die geschäftsführenden Gemeinderäte Norbert Pölzl (ÖVP), Martin Langsteiner (FPÖ) und der Gemeinderat Michael Krist (SPÖ) brachten einen Dringlichkeitsantrag ein, um den Auftrag für die wasserrechtliche Bewilligung an die Steinbacher + Steinbacher ZT GmbH vergeben zu können.

Der Beschluss erfolgte einstimmig. Es sollen außerdem noch weitere Quellen gesucht werden.