Ein nachhaltiger Beschluss: Die Marktgemeinde Gastern setzt mit dem TÜV-zertifizierten Ökostrom-Tarif „Universal Float Natur“ auf börsennotierten Strom. Der Produktmix besteht aus Wasserkraft, Wind, Biomasse, Sonne, Biogas, Deponie- und Klärgas.

"Bewusst und aus voller Überzeugung"

Bei einem durchschnittlichen jährlichen Strombedarf der Gemeinde von ca. 185.000 kWh – das entspricht dem Verbrauch von ca. 50 Haushalten – können durch die Umstellung auf Naturstrom jährlich mehr als 47 Tonnen CO2 eingespart werden. Diese Einsparung entspricht einer Kilometerleistung eines Diesel-PKW von ca. 380.000 km pro Jahr (bei einem Verbrauch von 7l Diesel pro 100 km).

„Die Umstellung auf Naturstrom bedeutet eine wesentliche Minimierung des gemeindeeigenen CO2-Fußabdrucks. Wir gehen diesen Schritt bewusst und aus voller Überzeugung“, so Bürgermeister Roland Datler.

PV-Anlagen mit einer E-Tankstelle

Die Erhaltung einer gesunden Umwelt für künftige Generationen rückt vermehrt in das öffentliche Interesse und gewinnt für Bürgerinnen und Bürger sowie aktive Gemeindemitglieder an Bedeutung. EVN Gemeindebetreuer Ing. Gunther Scheubrein: „Die Marktgemeinde Gastern war bereits in der Vergangenheit federführend auf dem Alternativenergie Sektor und installierte PV-Anlagen mit einer E-Tankstelle.“