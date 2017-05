Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

Donnerstag, 4. 5.

Raabs. „Die Feuerwehrs“ - Uraufführung des Szene Bunte Wähne-Festivals, um 18 Uhr, beim Feuerwehrhaus.

Waidhofen. Klassenabend der Albert Reiter-Musikschule, Klassen Sara Kowal/Matthias Weber, um 17.30 Uhr, im Kulturschlössl.

Waidhofen. Krankengottesdienst der Caritas, um 14 Uhr, in der Pfarrkirche.

Waidhofen. Fototreff, um 19 Uhr, im Fit.

Waidhofen. Offener Stammtisch des Waldviertler Energiestammtisches, um 19.30 Uhr, im Geniss-Platzl.

Freitag, 5. 5.

Dobersberg. Tag der Musikschulen der Musikschule Thayaland, um 18 Uhr, im Musikerheim.

Heinreichs. Dorffest der Freiwilligen Feuerwehr, ab ... Uhr Flutlichtsaugerkuppeln.

Münchreith. „Burenwurst und Kaviar“ - Aufführung des Theatervereins Karlstein, Premiere um 20 Uhr, im Pfarrsaal.

Oberndorf-Raabs. Klassenabend der Musikschule Thayatal (Musikalische Früherziehung Bernadette Noe-Nordberg und Klarinette Judit Acel), um 16 Uhr, in der Musikschule.

Waidhofen. Tag der Musikschulen, von 13.30 bis 17 Uhr, im Kulturschlössl.

Waidhofen. „Jäger, Schürzenjäger und andere Halunken ...“ - TAM-Produktion von Christine Reiterer, um 20 Uhr, im Theater an der Mauer.

Waidhofen. „Asta im Jahreszeitenland“ - Leseshow mit Mario Lackner und Indiga, um 19 Uhr, in der Stadtbücherei.

Samstag, 6. 5.

Dobersberg. „Die Feuerwehrs“ - Aufführung des Szene Bunte Wähne-Festivals, mit der Tanz- und Gesangsgruppe Iyasa, um 17 Uhr, beim Feuerwehrhaus.

Groß Siegharts. Florianifeier, um 19.15 Uhr Festmesse in der Stadtpfarrkirche.

Heinreichs. Dorffest der Freiwilligen Feuerwehr, ab 18 Uhr Holzfäller-Landerkampf Österreich-Tschechien.

Karlstein. Frühstücks-Samstag, von 9 bis 11 Uhr, im Kräuterzentrum.

Kleintaxen. Versöhungswallfahrt des Katholischen Bildungswerks, Treffpunkt um 10 Uhr in Gottschallings (300 Meter von Kleintaxen, Wallfahrt über Radschin (14.30 Uhr Treffen beim Friedenskreuz an der Staatsgrenze), 15 Uhr hl. Messe in Romau.

Münchreith. „Burenwurst und Kaviar“ - Aufführung des Theatervereins Karlstein, um 20 Uhr, im Pfarrsaal.

Oberndorf-Raabs. „müssen-dürfen-sollen-können?!“ - Kabarettabend mit Claudia Sadlo, um 20 Uhr, im Lindenhof.

Reinolz. Lederhosenparty der Freiwilligen Feuerwehr, ab 20 Uhr, in der Halle Schmid.

Speisendorf. Birkenhofheuriger ab 16 Uhr geöffnet.

Vitis. „Miteinander in Vitis“ - Begegnungstreffen, von 15 bis 18 Uhr, im Haus der Musik und Kultur.

Waidhofen. Fußwallfahrt der Pfarre nach St. Marein, Treffpunkt um 6.30 Uhr, bei der Pfarrkirche.

Waidhofen. Rad-Börse der Grünen, von 8.30 bis 12.30 Uhr, neben dem Rathaus.

Waidhofen. Flohmarkt, von 9 bis 15 Uhr, bei der Thayabrücke.

Sonntag, 7. 5.

Gastern. Musikantentreffen, ab 14 Uhr, im Gasthaus Müllner.

Groß Siegharts. Blutspendeaktion des Roten Kreuzes, von 9 bis 12 Uhr, im Stadtsaal.

Heinreichs. Dorffest der Freiwilligen Feuerwehr, um 9.30 Uhr Gottesdienst mit Florianimesse und Segnung des Teleskopladers, anschließend Frühschoppen.

Jetzles. Stammtisch des Oldtimervereins Vitis, von 10 bis 12 Uhr, im Gasthaus Weber.

Münchreith. „Burenwurst und Kaviar“ - Aufführung des Theatervereins Karlstein, um 18 Uhr, im Pfarrsaal.

Oberndorf-Raabs. Pfarrcafe der Dorfgemeinschaft Lindau, um 10.15 Uhr, in der Cafeteria Lindenhof.

Raabs. „Die bunte Instrumentenshow“ - Tag der Musikschulen, um 14 Uhr, im Jugend- und Familiengästehaus.

Ruders. Hendlessen des Dorferneuerungsvereins, ab 11.30 Uhr, im Gemeinschaftshaus.

Rudolz. Grillhendlessen der Freiwilligen Feuerwehr, ab 10 Uhr, im Feuerwehrhaus.

Speisendorf. Birkenhofheuriger ab 16 Uhr geöffnet.

Süssenbach. Zankerlschnapsen und Mittagstisch der Freiwilligen Feuerwehr, ab 10 Uhr, im Feuerwehrhaus.

Waidhofen. Flohmarkt, von 9 bis 15 Uhr, bei der Thayabrücke.

Waidhofen. „Jäger, Schürzenjäger und andere Halunken ...“ - TAM-Produktion von Christine Reiterer, um 19 Uhr, im Theater an der Mauer.

Windigsteig. Florianimesse, um 9 Uhr in der Pfarrkirche, um 10 Uhr Fahrzeugsegnung der Freiwiligen Feuerwehr Rafings-Rafingsberg beim Gemeindesaal, anschließend Frühschoppen.

Montag, 8. 5.

Waidhofen. „Der Gartenflüsterer“ - Buchpräsentation und Vortrag der Steuerungsgruppe Gesunde Gemeinde, mit Karl Ploberger, um 19.30 Uhr, im Stadtsaal.

Mittwoch, 10. 5.

Karlstein. Mondscheinwanderung, Treffpunkt um 19 Uhr bei der Thayabrücke Ant‘nwies, Ausklang in Obergrünbach.

Waidhofen. „Bruno und sein Bär“ - Buchpräsentation von und mit Christine Polacek-Eisner, um 19 Uhr, im Theater an der Mauer.

Donnerstag, 11. 5.

Pfaffenschlag. Blutspendeaktion des Roten Kreuzes, von 15.30 bis 20.30 Uhr, im Gemeindesaal.

Raabs. „Ätherische Öle“ - kostenloser Vortrag von Sabine Deckenbach, um 18.30 Uhr, im Landespflegeheim.

Waidhofen. „Natürliche F(R)einschaften“ - Projektpräsentation der Neuen Mittelschule, um 19 Uhr, im Stadtsaal.

