Mittwoch, 9. nov.

Karlstein. Cafe der Begegnung, von 16 bis 19 Uhr, im alten Postamt.

Waidhofen. „Islam - so fremd und doch so nahe“ - Vortrag des Katholischen Bildungswerkes und der Gruppe Frauengeist, mit Johann Bruckner, um 19.30 Uhr, im Pfarrsaal.

Waidhofen. Waldviertelfest des Seniorenbundes, um 14 Uhr, im Stadtsaal.

Donnerstag, 10. nov.

Oberndorf-Raabs. Historikertage der Waldviertel Akademie, ab 10 Uhr, im Lindenhof.

Waidhofen. „Von Alaska nach Panama“ - Diaschau von Alfred Blaim in Kooperation mit dem Fotoclub der Volkshochschule Horn, um 19.30 Uhr, im Stadtsaal.

Freitag, 11. nov.

Gastern. „Hotel im Angebot“ - Aufführung der Theatergruppe Gastern, um 19.30 Uhr, im Kommunalzentrum.

Groß Siegharts. Lesung der Schreibwerkstatt der Volkshochschule zugunsten des Tierheimes Schlosser, um 19.30 Uhr, im Gemeinderatssitzungssaal.

Oberndorf-Raabs. Historikertage der Waldviertel Akademie, ab 9 Uhr, im Lindenhof.

Vitis. Flohmarkt, von 9 bis 17 Uhr, im Caritas-Laden.

Waidhofen. Leopoldimarkt, von 15 bis 19 Uhr, im Kellergewölbe des Schlosses.

Windigsteig. „Zwischen Wahnsinn und Mallorca“ - Aufführung des Theater- und Kulturvereins Windigsteig, um 20 Uhr, im Gemeindesaal.

Samstag, 12. nov.

Gastern. „Hotel im Angebot“ - Aufführung der Theatergruppe Gastern, um 19.30 Uhr, im Kommunalzentrum.

Göpfritzschlag. Heuriger der Freiwilligen Feuerwehr, ab 17 Uhr, im Feuerwehrhaus.

Groß Siegharts. „Von da Ledahosn bis zum Poncho“ - Konzert des Arbeitergesangsvereins Groß Siegharts, um 19.30 Uhr, im Stadtsaal.

Jetzles. Gesellschafts-Schnapsen der Kameradschaft der Exekutive Österreichs, ab 14 Uhr, im Gasthaus Weber.

Kautzen. Blutspendeaktion des Roten Kreuzes, von 11 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, im Schulgebäude.

Ludweis. Ball der Freiwilligen Feuerwehr Blumau, ab 20.30 Uhr, im Pfarrstadel.

Merkengersch. Adventmarkt, von 8 bis 17 Uhr, in der Baumschule Bauer.

Raabs. Lyrik für Mutige „Tod und Transformation“ - um 19.30 Uhr, im Kleinen Paradies.

Thaya. „Die internationale Show“ - zum 30-jährigen Jubiläum von Pfarrer Wolfgang Auhser, um 20.15 Uhr, im Gemeindezentrum.

Thayaland. Obstbrandtag, ab 11 Uhr mit Shuttlebus in den Brennereien Witzmann in Modsiedl, Reischl in Zemmendorf, Pfeiffer in Nonndorf und Tesak in Weinern.

Vitis. Bezirkshubertusmesse, um 19 Uhr, in der Pfarrkirche.

Vitis. Flohmarkt, von 9 bis 17 Uhr, im Caritas-Laden.

Waidhofen. „Harold und Maude“ - TAM-Produktion, um 17 Uhr, im Theater an der Mauer.

Waidhofen. Leopoldimarkt, von 13 bis 19 Uhr, im Kellergewölbe des Schlosses.

Windigsteig. „Zwischen Wahnsinn und Mallorca“ - Aufführung des Theater- und Kulturvereins Windigsteig, um 20 Uhr, im Gemeindesaal.

Sonntag, 13. nov.

Merkengersch. Adventmarkt, von 9 bis 17 Uhr, in der Baumschule Bauer.

Waidhofen. Leopoldimarkt, von 13 bis 18 Uhr, im Kellergewölbe des Schlosses.

Waidhofen. Kirchenkonzert des Blasorchesters Waidhofen, um 16 Uhr, in der Stadtpfarrkirche.

Montag, 14. nov.

Karlstein. Mondscheinwanderung, Treffpunkt um 18 Uhr bei der Ant‘nwies, Ausklang in Göpfritzschlag.

Pfaffenschlag. Vollmondwanderung des Seniorenbundes, Treffpunkt um 18 Uhr, am Sportplatz.

Dienstag, 15. nov.

Waidhofen. „Harold und Maude“ - TAM-Produktion, um 20 Uhr, im Theater an der Mauer.

Mittwoch, 16. nov.

Karlstein. Cafe der Begegnung, von 16 bis 19 Uhr, im alten Postamt.

Karlstein. Bibliothek des Pensionistenverbandes, ab 14 Uhr, im Clubraum (Hof des Gemeindeamtes).

Raabs. Geschichtestammtisch, um 19.30 Uhr, im Stadtkrug.

Waidhofen. „Faszinierendes Madagaskar“ - Vortrag von Josef Franz und Johann Stumvoll, um 19.30 Uhr, im Saal der Raiffeisenbank.

Donnerstag, 17. nov.

Oberndorf-Raabs. „Gender-Ideologie“ - Vortrag der Katholischen Frauen- und Männerbewegung, mit Prior Andreas Brandtner OPraem, um 19 Uhr, im Lindenhof.

Thaya. „Höhepunkte der Geschichte des Marktes Thaya“ - Vortrag des Bildungs- und Heimatwerkes, mit Werner Neuwirth, um 20 Uhr, im Gemeindezentrum.