AIGENFür die Aufführung „Wer glaubt schon an Geister?“ proben im Pfarrsaal in Aigen Heiko Nigischer, Fritz Sigmund, Franz Piffl, Thomas Lebersorger, Robert Kloiber, Sofia Gerstorfer, Katja Popp und Jenny Bittner. Premiere ist am Freitag, 18. November, um 20 Uhr.

