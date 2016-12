GROSS SIEGHARTS: Zum Neujahrskonzert der Stadtkapelle Groß Siegharts laden Stephanie Zlabinger, Lukas Marek, Gerhard Zlabinger und Christoph Petjera am Sonntag, 1. Jänner, um 18 Uhr und am Donnerstag, 5. Jänner, um 19.30 Uhr in den Stadtsaal.

| Privat