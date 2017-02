Die Käsemacher sind weiterhin auf einem Erfolgsweg. Dies wurde nun auch mit einem Preis für Doris Ploner dokumentiert.

Die Vitiser Unternehmerin erhielt den von der „Frau in der Wirtschaft“ in Zusammenarbeit mit der Tageszeitung „Die Presse“ ausgeschriebenen „Unternehmerinnen Award 2017“. Der Preis wurde Doris Ploner in der Kategorie „Besondere unternehmerische Leistung“ zugesprochen. In der Begründung der Preisverleihung wird gewürdigt, dass Doris Ploner 2013 nach einem schweren Unfall ihres Vaters Herman Ploner die Geschäftsführung des Unternehmens übernahm, nur zwei Wochen, nachdem sie ihr Wirtschaftsstudium abgeschlossen hatte.

Bereits im Oktober 2014 konnte die damals 26-Jährige den Sanierungsplan für das Familienunternehmen abschließen. Durch die Schaffung firmeninterner Strukturen, eine effizientere Gestaltung der Produktion und die Auslistung umsatzschwacher Produkte konnte heuer ein Jahresumsatz von rund 18,5 Millionen Euro erwirtschaftet werden.

Die Preisverleihung wird als „gebührende Anerkennung für eine junge Frau gewürdigt, die zum richtigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung traf und somit einem Traditionsunternehmen die Möglichkeit zu Fortbestand und gesundem Wachstum gab“.