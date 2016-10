Abermals in die Insolvenz geraten ist Martin Marchsteiner, seit fast drei Jahren Pächter des Gasthofes Kainz in Vitis. Als Masseverwalter fungiert der Waidhofner Rechtsanwalt Mario Noé-Nordberg, der sofort die Notbremse zog. Finanzamt (FA) und die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (NÖGKK) beantragten das Insolvenzverfahren. Sie geben Schulden von 19.000 Euro (FA) und 11.000 Euro (NÖGKK) an. Weitere 500 Euro werden an Sozialversicherungsbeiträgen geschuldet.

Um das Insolvenzverfahren überhaupt möglich zu machen, zahlen FA und NÖGKK 4.000 Euro, weil absolut kein Geld vorhanden ist. „Wir haben zugesperrt, weil nichts da war - gar nichts“, sagt Noé-Nordberg.

Am 21. Oktober ging der Schließungsantrag durch. Am 25. Oktober (nach Redaktionsschluss) traten die Mitarbeiter aus dem Unternehmen aus.

„Alte Schulden“ treffen Pächter zusätzlich

Marchsteiner, der mit seinem Privatvermögen haftet, trifft das besonders schwer. Denn jetzt werden ihn auch wieder die „alten Schulden“ des ersten Konkurses Mitte 2014 belasten. Damals waren mehr als 320.000 Euro ausständig. Die ersten zwei Quoten konnte der Wirt noch bezahlen, die dritte Quote in einer Höhe von über 16.000 Euro wäre Ende Oktober fällig.

Der Pächter übernahm auch die Bewirtung im Gemeindesaal von Windigsteig und kochte für Essen auf Rädern. Bürgermeister Manfred Herynek ist froh, dass er mit Michael Schandl, Pächter des Landgasthofs Streicher in Vestenötting, bereits einen neuen Betreiber für die Ausschank im Gemeindesaal gefunden hat: „Er wird bereits beim Dirndl-Kränzchen der FF Kleinreichenbach die Bewirtung übernehmen.“

Auch für Essen auf Rädern in Vitis und Schwarzenau gibt es bereits eine Lösung. Der ehemalige Wirt des Gasthofes „Zu den drei Kronen“ und Verpächter Erwin Kainz wird wieder einen Tag in der Woche auskochen.

Kainz wird in seinem Gasthaus auf dem Vitiser Hauptplatz ab Samstag wieder einen provisorischen Betrieb aufziehen. Vorerst wird er bis 15 Uhr offen halten, es gibt Mittagsküche und Fremdenzimmer. Auch Feiern und Caterings sind wieder jederzeit möglich. Ein baldiger Vollbetrieb ist geplant.