Wandert man entlang der naturbelassenen, in vielen Mäandern sich windenden Thaya zwischen Vitis und Kleingloms, trifft man zwar nicht auf den Biber selbst, da dieser ein dämmerungs- und nachtaktives Tier ist, man stößt jedoch immer wieder auf die Ergebnisse seiner nächtlichen Arbeit, von der angenagte und auch bereits gefällte Bäume Zeugnis ablegen.

...entlang der Thaya. | Freisel

Der Biber frisst keine Fische, er ist ein reiner Pflanzenfresser. Von den von ihm gefällten Bäumen – vor allem Espen, Erlen und Pappeln - verzehrt er Zweige, Astrinden und Blätter.

Auch Sträucher, Gräser, Schilf und Wasserpflanzen verachtet er nicht. In einer Nacht kann er einen bis zu 50 Zentimeter dicken Baum fällen, indem er den Stamm in Form einer Sanduhr so lange benagt, bis der Baum fällt.