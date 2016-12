In den letzten 25 Jahren wurden in Vitis rund 250 neue Häuser gebaut, nun möchte der geschäftsführende Gemeinderat Franz Schrenk (ÖVP) durchdacht Raum schaffen, damit auch in den nächsten 25 Jahren wieder 250 Häuser entstehen können. Schrenk will allerdings, dass das neu zu schaffende Siedlungsgebiet ebenso „smart“ wird wie der bestehende Ortskern. „Weltweit möchte heute jeder Ort ,smart‘ sein, das heißt unter anderem vernetzt, energieautark und Ressourcen schonend“, erklärt Schrenk seine Idee.

So könnte zum Beispiel die Straßenbeleuchtung „intelligenter“ werden - durch die Lichtmasten wird zum Beispiel der Verkehr registriert und das Licht an die Notwendigkeit angepasst. Auch Ampelregelungen könnten auf diese Art effizienter werden. Oder Lichtmasten könnten auch Energie für E-Bikes abgeben, erklärt der Vitiser Unternehmer, der nach rund 20 Jahren sich auf Wunsch der Vitiser Wirtschaft wieder für den Gemeinderat zur Verfügung gestellt hat und dort die Infrastruktur-Bereiche in seinem Ressort hat.

Auch die Planung der Häuser soll nach dem Willen von Schrenk effizienter werden. „Wir müssen die Grund-Resourcen sparsamer verwenden“, meint er und vertritt die Ansicht, dass anstelle von 1.000 m2 Grundfläche für ein Einfamilienhaus nur mehr rund 600 m2 aufgewendet werden sollten. Generell sollten die Häuser so positioniert werden, dass Sonneneinstrahlung vorhanden ist und die verbleibenden Flächen besser genutzt werden können. Das ist für Schrenk vor allem dann der Fall, wenn bei der Planung das gesamte Gebiet berücksichtigt werden kann.

Verkehrskonzept soll der Startschuss sein

Straßenführung und Straßenoberfläche sind für den Tischlermeister ein weiteres Thema - er möchte zum Beispiel nur mehr rund die Hälfte einer Straße asphaltieren, den Rest mit Rasensteinen gestalten, damit das Oberflächenwasser versickern kann und nicht die Vorfluter überfordert. Das würde auch dazu führen, dass es in den Siedlungsgebieten ein langsameres Tempo gäbe, was von den Bewohnern ohnedies erwünscht wäre.

Grundvoraussetzung für diese Ideen ist die Erstellung eines Verkehrskonzeptes, das zuerst den Ist-Zustand berücksichtigt und nach Fertigstellung zeigt, wo die Erweiterung des Wohngebietes vernünftig wäre. Diesbezüglich hat Franz Schrenk auch bereits Kontakt mit verschiedenen Stellen aufgenommen, wie der Wirtschaftsagentur des Landes, eco-plus, der Raumplanung und der Technischen Universität Wien. Am Ende der Planungen soll es schließlich drei mögliche Varianten geben, von denen die beste und auch günstigste verwirklicht werden soll.

Unsere Straßen und Gehsteige sind vor oft mehr als 100 Jahren gebaut worden, die Verkehrssituation ist heute jedoch eine völlig andere. Der verstärkte Verkehr und schwächere Verkehrsteilnehmer müssen stärker eingebunden werden. Daher sollten die Straßen in Vitis an die Erfordernisse der Zukunft angepasst werden, auch für E-Bikes, E-Roller und Segways, philosophiert Schrenk im Gespräch mit der NÖN.

Die Hebung der Verkehrssicherheit im Vitiser Zentrum, wo durch den bereits erfolgten Abriss eines Hauses und den geplanten Abriss eines weiteren die Gehsteige, die Richtung Schule und Kindergarten führen, breiter und sicherer gemacht werden konnten, war quasi der Startschuss für diese Zukunftspläne.