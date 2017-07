Sautrogrennen am JVP-Badeteich .

Heiße Kämpfe auf dem Badeteich gab es beim „Sautrogrennen“ der JVP Vitis am Samstag. Dabei gingen auch so manche Teilnehmer „baden“. Genaue Ergebnisse der einzelnen Klassen und Siegerfotos gibt es in der Print-Ausgabe der NÖN Waidhofen ab Mittwoch.