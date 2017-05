Der Storch ist wieder in Vitis gelandet. Er wurde in der Vorwoche erstmals in bzw. in der Nähe seines Horstes am extra dafür aufgestellten Strommast gesichtet.

Seit sich der Storch vor einigen Jahren am mittlerweile abgerissenen Brennerei-Schornstein niedergelassen hatte, verfolgt man in Vitis Jahr für Jahr die Ankunft des Storches. Für heuer ist das Warten nun vorbei. „Wir sind froh, dass der Storch, der ja auch in unserem Gemeindewappen enthalten ist, wieder zu uns nach Vitis gekommen ist“, freut sich Bürgermeisterin Anette Töpfl.

Bürgermeisterin Anette Töpfl vor dem Strommast, auf dem der Storch seinen Horst hat. | Schwab

Anders als im Vorjahr, als Meister Adebar recht spät kam, war er heuer angesichts des winterlichen Wetters fast zu früh dran.

Dafür bleibt ihm nun mehr Zeit für die Partnersuche, die letztes Jahr erfolglos blieb. „Man kann nur hoffen, dass er heuer eine Partnerin findet, damit es auch Storchen-Nachwuchs in Vitis gibt“, meint Töpfl.