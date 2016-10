Trachtenclubbing in der Evebar begeisterte .

Zünftig ging es am vergangenen Freitag in der Evebar in Vitis bei der „Trachtendisco“ zu. Gäste, die passend zum Motto in Tracht erschienen, durften sich über freien Eintritt freuen. Bis 22 Uhr gab es Welcome-Drinks, für Partygäste, die bis zum Morgen blieben, wurde ab 3.30 Uhr ein Frühstück zur Stärkung angeboten.