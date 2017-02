Ein Vernetzungstreffen für ehrenamtliche Flüchtlingsbetreuer fand am 25. Jänner im Haus der Musik und Kultur statt.

Vertreter von zehn Vereinen bzw. Initiativen waren zum Treffen, das von Christian Scheidl, dem für Integration und Asyl zuständigen psychosozialen Berater der Caritas organisiert wurde, erschienen: aus Gmünd, Göpfritz, Groß Gerungs-Langschlag, Heidenreichstein, Horn, dem Lainsitztal, Neu-Nagelberg, Schrems, Vitis und Waidhofen.

Herausforderungen durch die Neuregelung

Nach Berichten aus den einzelnen Ortschaften über aktuelle Situation und Entwicklungen gingen Christina Wild und Ljiljane Grujic vom Integrations- und Bildungszentrum der Diakonie auf die Herausforderungen durch die Neuregelung der Mindestsicherung in Niederösterreich ein, die Personen mit positivem Asylbescheid betrifft.

Es gäbe, betonte Wild, definitiv Härtefälle, wo sich Familien mit mehreren Kindern die aktuelle Wohnung durch die Reduktion des Mindeststandards für Personen, die weniger als sechs Jahre in Österreich lebten, und die Deckelung auf 1.500 Euro pro Haushalt, nicht mehr leisten könnten.

„Bei Umzug kommt neuer Bescheid“

Grundsätzlich laufe der Bezug der Mindestsicherung nach den alten Sätzen bis zum Ablauf des jeweils gültigen Bescheides, also noch mitunter bis weit in 2017 hinein. „Kommt es aber zu einer erheblichen Lebensumstandsänderung, und dazu zählen nicht nur Dinge wie eine Geburt, sonder sogar schon ein einfacher Umzug in die Nachbarstraße, erfolgt eine Bescheidänderung, mit der dann sofort die Richtsätze gekürzt werden“, erklärte Wild.

Als positive Entwicklung wurde ein neues landesweites Angebot kostenloser Deutschkurse für Asylwerber aus Afghanistan, Iran, Irak und Syrien angesprochen. Die Kurse werden im Wald- und Weinviertel vom Verein „menschen.leben“ angeboten. Gestartet wird in organisierten Großquartieren mit über 50 Bewohnern, es soll im weiteren Verlauf auch auf kleinere Quartiere ausgeweitet werden.

Die Kurse finden an fünf Tagen pro Woche (drei Stunden pro Tag) in den Stufen A0 und A1 statt, und sind ab zwölf Personen pro Gruppe möglich. Dauer: zehn bis zwölf Wochen. Falls nötig, werden auch Fahrtkosten für die Flüchtlinge übernommen, wenn sie sonst keine Möglichkeit haben, am Kurs teilzunehmen.

Projektkoordinatorin Veronika Stock ließ gleich eine Liste durch die Reihen kreisen, damit die Vereine und Initiativen ihren Bedarf bekannt geben.