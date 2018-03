Neues Leben kehrt in die Vitiser Bahnhofstraße ein: Der in Groß Siegharts aufgewachsene David Anderle eröffnet am 3. März mit einer Foto-Ausstellung sein neues Fotostudio.

Der 35-Jährige beschäftigt sich bereits seit seiner Kindheit mit der Fotografie. Seit rund zehn Jahren investiert er viel Zeit in sein Hobby, absolvierte die „Prager Fotoschule Österreich“ in Oberösterreich, die als eine der renommiertesten Fotografie-Schulen überhaupt gilt. Der Fokus in dieser Schule wird auf die künstlerische Fotografie gelegt.

Anderle, der in einem IT-Unternehmen in Vitis arbeitet, kaufte vor vier Jahren das Haus in der Bahnhofstraße. Dort richtete er in Eigenregie ein ca. 120m 2 großes Studio inklusive eigenem Labor ein. Der damalige Rohbau sei „Liebe auf den ersten Blick“ gewesen. „Mir war gleich klar, dass es hier die ideale Möglichkeit für ein Studio gibt“, erzählt Anderle.

Anbieten wird er in seinem Studio neben der klassischen Fotografie mit „Glamour-Shootings“ auch als konträren Part analoge Fotografie mit alten Kameras. Denn dieser Art der Fotografie gehört die große Liebe Anderles. Auch die Fotos in der Eröffnungsausstellung „Sperrgebiet“ wurden mit einer Kamera aus den 1960er-Jahren aufgenommen. „Der gesamte Entstehungsprozess der Ausstellung kam – abgesehen vom Licht in der Dunkelkammer – ohne Strom aus“, erzählt Anderle.

Zu sehen sind auf den Fotos Eindrücke aus dem Truppenübungsplatz Allentsteig. Zunächst wollte er Ruinen ehemaliger Dörfer dokumentieren, während des Fotografierens habe sich aber ein anderer Schwerpunkt herauskristallisiert: „Beim Fotografieren habe ich festgestellt, dass es am TÜPl tolle Naturlandschaften gibt. Die haben mich fasziniert“, so Anderle. Er habe dann versucht, diese Faszination in den Bildern einzufangen und Stimmungen, Emotionen und Gefühle für den Ort, an dem die Aufnahmen entstanden sind, zu vermitteln. Möglich sei dieses Projekt dank der guten Unterstützung durch das Bundesheer geworden.

Die Vernissage geht am Samstag, 3. März, um 18.30 Uhr in der Bahnhofstraße 1 über die Bühne. Die Ausstellung ist dann noch am 4., 10. und 11. sowie am 17. und 18. März von 14 bis 18 Uhr zu sehen.