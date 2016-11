Mit Gold wurde der Waldviertler Selchkäse der Käsemacher GmbH bei der Käsiade 2016 ausgezeichnet. Bereits zum 13. Mal lud der Verband der Käserei- und Molkereifachleute zur Prämierung der besten Käsesorten aus dem In- und Ausland. Eine hochkarätige Jury aus österreichischen und internationalen Milchwirtschaftsexperten beurteilte mit feinem Gaumen die eingereichten Produkte und bestimmte schließlich die Gewinner.

Die Medaillen wurden am 12. November im Veranstaltungszentrum Salvena in Hopfgarten in Tirol verliehen. Der Selchkäse der Käsemacher wurde aufgrund seiner leichten Säure und des guten, rauchigen Aromas mit Gold ausgezeichnet.

Der würzige, halbfeste Schnittkäse aus pasteurisierter Schafmilch ist einer der Klassiker im umfangreichen Sortiment der Käsemacher. Er überzeugt vor allem durch seine aromatische Würze mit zartem Schafmilcharoma, seiner geschmeidigen Konsistenz und seinem natürlichen Buchenholzaroma.

Moderne Käsemacherwelt in Heidenreichstein

Das Ausgangsprodukt ist der Waldviertler Hirtenkäse der Käsemacher, der in einem weiteren Produktionsschritt von einem regionalen Partner im Waldviertel geräuchert wird.

Die Schnittkäseproduktion findet in der Käsemacherwelt in Heidenreichstein statt. Dort wird traditionelles Käserhandwerk mit modernster Herstellungstechnik kombiniert, um gleichbleibende Qualität sicherzustellen.