Bereits zum 48. Mal lud am vergangenen Wochenende die Freiwillige Feuerwehr heuer zum Dobersberger Volksfest in den Schlosspark.

Eröffnet wurde das Fest am Freitag mit einem „Tag der Betriebe“. Kommandant Kurt Goldnagl konnte dazu viele Festgäste begrüßen. Besonders freute er sich, dass insgesamt 33 Firmen, Vereine und Institutionen mit ihren Mitarbeitern zum Betriebsabend gekommen waren. Ein besonderer Hingucker waren natürlich auch heuer die Mitarbeiter der Firma Longin, die wieder in ihren schmucken Zimmermannstrachten gekommen waren.

Bürgermeister Reinhard Deimel zeigte sich bei seiner Eröffnungsansprache besonders erfreut, dass sich die Firmen „fast lückenlos“ am Betriebsabend beteiligen und dadurch mithelfen, die finanzielle Basis für die Feuerwehr Dobersberg zu schaffen. Deimel dankte auch den Feuerwehrmitgliedern und ihren Familien, dass sie sich immer wieder für die Zwecke der Gemeinnützigkeit einsetzen.

Anschließend wurde vom Bürgermeister gemeinsam mit Landtagsklubobmann Gottfried Waldhäusl und Betriebsleiter Johann Zemann von der Brauerei Schrems das Bier angeschlagen.

Ganz im Zeichen der Jugend stand der Samstagabend. Da lud die Feuerwehr wieder zum „Schlosspark-Bahö“ - einen Bericht darüber gibt es am Treffpunkt.

Dafür wurden die Tische und Bänke aus dem Bierzelt entfernt, allerdings bereits ab 5 Uhr am Sonntag wieder für den Frühschoppen eingeräumt - logistisch auch ein gewaltiger Aufwand.

Feuerwehr fand „neues“ Auto im Internet

Am Sonntag wurde von Pfarrer Gerhard Swierzek vor dem Naturparkzentrum ein Gottesdienst gefeiert. Für musikalische Umrahmung sorgte die Trachtenkapelle Dobersberg.

Anschließend an den Gottesdienst wurde ein Kleinlöschfahrzeug der FF Dobersberg gesegnet. Kommandant Kurt Goldnagl erzählte, dass das alte Kleinlöschfahrzeug nach 30 Jahren verrostet und total am Ende war. Daher suchte die Feuerwehr nach einer Alternative und fand diese im Oktober 2016 im Internet, wo die Feuerwehr Oberhofen am Irrsee ihr zehn Jahre altes Kleinlöschfahrzeug zum Kauf anbot.

Noch am selben Tag wurde zur Besichtigungsfahrt nach Oberösterreich aufgebrochen und relativ schnell war klar, dass man dieses Auto kaufen müsse, was einen Tag später auch geschah. Natürlich wurde das Fahrzeug adaptiert und die komplette Ausrüstung integriert. „Veranstaltungen wie das Volksfest und großzügige Spenden wie zum Beispiel eine der Firma Test Fuchs helfen mit, das zu finanzieren“, erklärte Goldnagl.

Bürgermeister Reinhard Deimel beschäftigte sich anschließend in einem kurzen Rückblick mit der Geschichte der vor 140 Jahren gegründeten Feuerwehr, vom Pferdegespann bis zum modernen Löschfahrzeug und verwies darauf, dass im Dobersberger Feuerwehrmuseum historische Fahrzeuge und Spritzen ausgestellt sind. Deimel dankte der Feuerwehr, dass sie immer wieder aus eigenen Mitteln neue Ausrüstungsgegenstände anschaffe und dass die Mitglieder viele Stunden für die Adaptierung der Geräte aufwenden.

„Die beste Ausrüstung hilft jedoch nichts, wenn nicht das Fachwissen der Mitglieder durch Schulungen und Übungen ausgebaut wird“, betonte der Bürgermeister, dass die Feuerwehrmitglieder auch dafür immer wieder sehr viel Zeit aufwenden müssen. „Katastrophen zeigen immer wieder, dass der finanzielle Aufwand für das Feuerwehrwesen notwendig und wichtig ist“, schloss Deimel.

Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Oswald Sprinzl ging auf die Predigt von Pfarrer Swierzek ein, der betont hatte, dass die Ruhe wichtig sei. „Die Ausgewogenheit zwischen Spannung und Ruhephasen ist wichtig - ein Hocker mit drei Beinen wackelt nicht“, meinte Sprinzl. Die drei Beine der FF Dobersberg seien die 140-jährige Tradition, die schlagkräftige Truppe der Gegenwart und die Feuerwehrjugend, die am selben Wochenende beim Landeslager in Neuhofen an der Ybbs hervorragende Ergebnisse erzielte.

Auszeichnung für Gerhard Burian

Abschnittskommandant Gerald Dimmel bezeichnete die FF Dobersberg als „Vorzeigefeuerwehr“ des Abschnittes und des Bezirks Waidhofen. Er würdigte auch die hervorragende Arbeit des Abschnittsverwalters Gerhard Burian - Mitglied der FF Dobersberg - und überreichte ihm eine Auszeichnung des Bundesfeuerwehrverbandes.

Schließlich erhielt die Feuerwehr Dobersberg auch eine Urkunde des Landesfeuerwehrverbandes anlässlich ihres 140-jährigen Bestandsjubiläums.

Anschließend ging es mit der Trachtenkapelle Dobersberg das kleine Wegstück in das Bierzelt, wo die Musiker dann auch noch den Frühschoppen gestalteten.

Am Nachmittag gab es begeisterten Empfang für die vom Landeslager zurückkehrenden Feuerwehrjugendlichen, mit der Verlosung wurde dann das diesjährige Volksfest abgeschlossen.