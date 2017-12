Die Planung der Generalsanierung des Amtsgebäudes, der Weiterbau am Hochwasserschutz und die Endabrechnung des Wasserversorgungs-Baus in Ruders sind die wesentlichen Vorhaben im kommenden Jahr, wie aus dem Haushaltsvoranschlag hervorgeht, der in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag beschlossen wurde.

Um die Aufgaben zur Planung der Amtsgebäude-Sanierung entsprechend abarbeiten zu können, wurde beschlossen, einen Baubeirat zu konstituieren, dem alle Fraktionen im Gemeinderat angehören.

In der Sitzung wurde auch die Firma Leyrer + Graf mit ergänzenden Arbeiten rund um die Verlegung der A1- und Nögig-Glasfaserinfrastruktur um 23.398 Euro beauftragt. Die Marktgemeinde Gastern wird außerdem bei den Landesfeuerwehrleistungsbewerben 2018, die in Gastern abgehalten werden, die Kosten für die Bewirtung der Ehrengäste übernehmen. Die Feuerwehren, Vereine und Organisationen der Gemeinde werden mit einem Gesamtbetrag von 20.276 Euro gefördert.

Neujahrsempfang am 12. Jänner

Der Neujahrsempfang wird am Freitag, 12. Jänner, stattfinden und zu einem großen Teil im Zeichen der Landesfeuerwehrleistungsbewerbe stehen.

Eine Veränderung gibt es in Weißenbach. Der bisherige Ortsvorsteher Ernst Hörmann legt mit 31. Jänner 2018 nach mehr als 12 Jahren sein Amt nieder. Sein Nachfolger wird Gemeinderat Franz Winkelbauer.

Alle Beschlüsse wurden einstimmig gefasst.