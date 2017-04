Zahlreiche Besucher trotzten dem windigen Wetter und folgten der Einladung der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya zu diesem Spektakel.

Das besondere in der Bezirkshauptstadt: der ca. 20 Meter hohe Baum wurde auch heuer wieder auf traditionelle Art und Weise händisch aufgestellt.

In einem feierlichen Festzug wurde der Baum zuvor von der Neuen Mittelschule weg bis hin zum Rathaus von der Freiwilligen Feuerwehr, dem Bürgerkorps, dem Roten Kreuz, dem Kameradschaftsbund und dem Blasorchester Waidhofen an der Thaya begleitet und anschließend von den Vereinen geschmückt.

Bürgermeister Robert Altschach, Vizebürgermeister KO LAbg. Gottfried Waldhäusl und die Vertreter der mitwirkenden Vereine und Organisationen freuten sich über die gelungene Veranstaltung (v.l.n.r. Erwin Deimel, Bezirkshauptmann Günter Stöger, Daniel Gruber, Kapellmeister Philipp Gruber, Bürgermeister Robert Altschach, Kommandant Erich Pichl, Feuerwehrkommandant HBI Christian Bartl, Vizebürgermeister KO LAbg. Gottfried Waldhäusl, EHBI Leopold Bäck und Stadtamtsdirektor Rudolf Polt) | Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya

Nach der offiziellen Übergabe des Baumes an den Waidhofner Bürgermeister Robert Altschach nutzte dieser die Gelegenheit seinen Dank zum Ausdruck zu bringen.

Im Anschluss lud die Stadtgemeinde zu Gratisgetränken und -würsteln. Für die Ausgabe der Verpflegung sorgten auch heuer wieder die freiwilligen Mitarbeiter des Rathauses im Rahmen ihres Vereins WAIDHOFEN. SOZIAL. AKTIV. Wie beim Maibaumaufstellen üblich ergehen die freiwilligen Spenden der Besucher, sowie der Erlös der Schnapsbar im Rahmen des Vereins an einen guten Zweck.

„Unter dem Motto ‚Martin war als Feuerwehrmann für uns da – nun können wir etwas zurückgeben‘ stand das diesjährige Maibaumaufstellen im Zeichen von Martin Granner. Im Rahmen unseres Vereins WAIDHOFEN. SOZIAL. AKTIV. ergehen die gesammelten Spenden an die hinterbliebene Jungfamilie – herzlichen Dank an alle Besucher!“ so Vereinsobmann Rudi Polt.