Äußerst rasch reagierte der Wirtschaftshof der Stadtgemeinde Waidhofen: Nach der Berichterstattung der NÖN über die großen Schlaglöcher in der Nähe des Kreisverkehrs mit dem Metall-Waldrapp wurden die Schlaglöcher schon in er Vorwoche grob ausgebessert. Der Platz wird von Autofahrern gerne benützt, um sich zu treffen und mit einem Auto weiterzufahren.

Auch Verkehrsstadtrat Franz Pfabigan lobt das rasche Handeln, das zeichne die Mitarbeiter des Wirtschaftshofes aus, betont er stolz im NÖN-Gespräch. Wenn die Witterung wieder besser sei, werde man die jetzt noch sehr groben Ausbesserungsarbeiten noch etwas besser machen, meint Pfabigan.

Zudem wird der Wirtschaftshof der Stadtgemeinde in Hinkunft auch ein Auge auf den Platz werfen, damit die Schlaglöcher in Zukunft nie wieder so groß werden können, freut sich der Verkehrsstadtrat über das Engagement der Mitarbeiter. Denn wer sich in Waidhofen zum Weiterfahren treffe, komme wahrscheinlich auch zum Einkaufen hierher.