Waidhofen an der Thaya

Neues Leben zieht in die Waidhofner Innenstadt ein. Gleich drei Institutionen ziehen ab 1. Jänner in das ehemalige Bezirksgericht und Gründerhaus der Waldviertler Sparkasse von 1842.

Einziehen werden dort mit der Waldviertel Akademie und dem Magazin „Concerto“ von Herbert Höpfl zwei kulturelle Organisationen sowie der Gemeindeverband für Aufgaben der Abfallwirtschaft im Bezirk Waidhofen.

Geschäftsführer des Verbandes ist im Zivilberuf der Waidhofner Bürgermeister Robert Altschach, Obfrau des Verbandes ist die Vitiser Bürgermeisterin Anette Töpfl. Ab 2. Jänner wird der Verband auch offiziell am Hauptplatz den Betrieb aufnehmen. „Die Übersiedlung aus dem Thaya-Zentrum auf den Hauptplatz erfolgt in erster Linie aus Platzgründen“, erklärt Altschach.

"Land Niederösterreich will keine Gemeindezusammenlegungen"

Der Gemeindeverband hat nämlich in seiner Verbandsversammlung neue Satzungen beschlossen, die es nach Zustimmung durch die Landesregierung auch ermöglichen, dass der Verband zusätzliche Aufgaben übernimmt. So können zum Beispiel Mitgliedsgemeinden diesen Verband beauftragen, Abgaben einzuheben oder auch die Luftreinhaltung zu überprüfen. Sicher ist bereits, dass die Rattenbekämpfung ab 2018 über den Abfallwirtschaftsverband erfolgen und auch neu organisiert wird.

„Das Land Niederösterreich will keine Gemeindezusammenlegungen, aber geht sehr wohl in Richtung Gemeindekooperationen, der Verband soll dafür den Gemeinden Möglichkeiten anbieten“, erklärt Altschach weiter. So ist auch die Namensänderung des Verbands zu sehen, der künftig „Gemeindeverband für Abfallwirtschaft und Abgaben“ heißen wird.

Das neue Büro des Gemeindeverbandes ist von Montag bis Freitag geöffnet, Parteienverkehr ist täglich von 8 bis 12 Uhr.