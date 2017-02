Waidhofen an der Thaya

Der Museumsverein hat den erst seit März des Vorjahres amtierenden wissenschaftlichen Leiter Klaus Arnold wieder verloren. Er legte die Funktion aus gesundheitlichen Gründen zurück.

Museumsvereins-Obmann Erwin Weisgram, der seit Juli 2016 diese Funktion ausübt, zuvor war Astrid Lenz für ein Jahr Obfrau, bestätigt den Rückzug Arnolds. Der Verein beschäftigt nun anstelle des wissenschaftlichen Leiters Edith Monaco als Innendienstkraft, die sich um das „tägliche Geschäft“ des Museums kümmern soll und auch das Haus in der Schadekgasse betreut.

"Auch für Tourismus ist Stadtmuseum wichtig"

Der Museumsverein wird von der Stadtgemeinde Waidhofen mit 25.000 Euro für die Personalkosten unterstützt. Diese werden durch die neue Innendienstkraft nicht zur Gänze aufgebraucht. Was bleibt, soll in die Renovierung der Webstühle fließen, damit diese wenigstens Stück für Stück saniert werden können. Die Stadtgemeinde Waidhofen wendet für das Museum inklusive der Personalkosten-Subvention 35.000 Euro auf.

Die für das Museum zuständige Kulturstadträtin Melitta Biedermann ist „an einem Fortbestand des Museumsbetriebes sehr interessiert und deshalb ist die Gemeinde immer dafür offen, die größtmögliche Unterstützung zu gewähren. Auch für den Tourismus ist ein Stadtmuseum sehr wichtig“, erklärt die Stadträtin.

Zweites Museum seit 20 Jahren geschlossen

Es gibt in Waidhofen allerdings neben dem Haus in der Schadekgasse noch ein zweites Museum, das seit der ersten Hälfte der 1990er Jahre geschlossen ist, nämlich jenes in der Wiener Straße. Seitens der Stadtgemeinde heißt es dazu, dass das Haus in schlechtem Zustand ist und aus Haftungsgründen mit Besuchergruppen nicht betreten werden darf.

Pläne, wie es mit diesem Haus weitergehen soll, gibt es derzeit in der Gemeinde scheinbar nicht. „Es gibt noch keine Vorbesprechungen, es wird in einer der nächsten Sitzungen behandelt, was damit weiter geschehen wird“, wird von der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Stadtgemeinde die zuständige Stadträtin Biedermann zitiert.

Erwin Weisgram, auf das Haus in der Wiener Straße angesprochen: „Das ist eines der wertvollsten Gebäude unserer Stadt nach Kirche und Rathaus. Es ist das letzte ursprüngliche Renaissancegebäude, es hat sogar auch noch eine „schwarze Kuchl“. Der Museumsverein hat jedoch leider nicht die Mittel für eine Sanierung, obwohl sehr interessante Ausstellungsobjekte drinnen wären und es mit der Neubistritzer Stube auch ein Erinnerungsort für heimatvertriebene wäre.“