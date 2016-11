Waidhofen an der Thaya

Allerheiligen und das schöne Herbstwetter bewegte viele Waidhofner dazu, sich zur Ruhestätte von Freunden und Verwandten zu begeben und ihrer zu gedenken. Zu Entsetzen führte es aber bei denjenigen, die sich auf den jüdischen Friedhof begaben.

„Er erweckt den Eindruck: Wegreißen dürfen wir ihn nicht, aber für die Erhaltung rühren wir keinen Finger. Das Gras wächst meterhoch über die Gräber, die Grabsteine stehen teilweise windschief und scheinen nur noch aus Gewohnheit stehen zu bleiben, viele Inschriften sind gar nicht mehr zu lesen“, kritisiert der Waidhofner Thomas Führer, der eine „unselige Symbolik“ attestiert: „Als wolle man damit ausdrücken, auch im Tod bleiben sie im Lager!“ Ein Betreten wäre wegen der Umsturzgefahr der schweren Granitgrabsteine auch nicht ratsam.

„Klar verstehe ich die Kritik. Aber mir ist vor allem jetzt an der Gesamtsanierung gelegen. Das ist wichtig“

Stadtrat Franz Pfabigan

Wer sich mit der Geschichte der Stadt befasst, weiß, dass jüdische Mitbürger vor allem im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert eine wichtige wirtschaftliche Rolle in Waidhofen gespielt haben. Die heutige Aufbahrungshalle wurde in den 1890er-Jahren als Bethaus des Jüdischen Friedhofes errichtet. „Wenn man das weiß, so darf man eigentlich erwarten, dass auf diese Tatsache wieder mit einem historischen Hinweisschild hingewiesen wird und nicht der Jüdische Friedhof hinter einem Ablagerungsplatz und Maschendrahtzaun versteckt wird“, fordert Führer.

Auch die Waidhofnerin Gabriele Pusch ist erschrocken, als sie zu Allerheiligen den jüdischen Friedhof aufsuchte. „Es ist eine Katastrophe, in welchem Zustand sich der Friedhof derzeit befindet. Früher mähten Mitarbeiter der Gemeinde zumindest zwei Mal im Jahr dort ab“, erklärt Pusch im NÖN-Gespräch. Es sei eine Schande, ein Kulturdenkmal so verkommen zu lassen.

2010 hatte die Landjugend Waidhofen den Friedhof im Zuge des Projektmarathons toll in Schuss gebracht. Die Mitglieder mähten und sägten fleißig ab. Sträucher wurden zu Stümpfen abgeschnitten. Damals waren bereits die im linken hinteren Bereich des Friedhofes aufgestellten Grabsteine vor lauter Sträuchern nicht mehr zu erkennen. Weiters wurde von der Landjugend die Mauer im hinteren Teil gestrichen, die Umgebung der Gräber von Gras und Unkraut befreit und unter anderem umgefallene Grabsteine wieder aufgestellt. Im hinteren Teil des Friedhofes planierte die Landjugend sogar das Gelände mit Erde und brachte Humus und Grassamen auf.

Trotz der tollen Arbeit, die die Mitglieder der Landjugend leisteten, sieht es auf dem Friedhof heute teilweise noch schlimmer aus als damals, betrachtet man die Fotodokumentationen der Landjugend.

„Wir haben unseren Teil erfüllt"

Stadtrat Franz Pfabigan verweist auf NÖN-Anfrage darauf, dass der jüdische Friedhof generalsaniert werden soll. Diesbezüglich gab es 2014 einen Gemeinderatsbeschluss. Demzufolge soll die Israelitische Kultusgemeinde Wien die Sanierung durchführen. Bereits damals bekundete er, dass die Kultusgemeinde den Friedhof auf ihre Kosten sanieren soll, dafür übernehme die Stadt die Pflege des Friedhofes für die nächsten 20 Jahre. Schon damals hieß es von Pfabigan, dass nur die nötigsten Arbeiten durchgeführt werden. Damals meinte er auch, dass die Sanierung „in absehbarer Zeit“ stattfinden solle.

„Wir haben unseren Teil erfüllt und warten auf die Kultusgemeinde. Sie ist am Zug“, meint Pfabigan. Alles was für die Sanierung im Bereich der Stadtgemeinde läge, sei gemacht. Konfrontiert mit Umgestaltungsplänen erklärt der Stadtrat, dass Vorbereitungen für einen Grundtausch getroffen worden seien. Geht es nach den Plänen der Stadt, soll sich der Eingang in Zukunft vorne bei der Thujenhecke befinden.

„Klar verstehe ich die Kritik. Aber mir ist vor allem jetzt an der Gesamtsanierung gelegen. Das ist wichtig“, sagt Pfabigan. Auf die Frage, ob er eine Teilsanierung zumindest jetzt in die Wege leiten werde, zum Beispiel, dass man die Gräber wieder ausmäht, sagt der Stadtrat, dass er mit den zuständigen Mitarbeitern der Stadtgemeinde reden werde, die dann die gröbsten Verwucherungen beseitigen sollten.

„Trotz alledem liegt der Fokus auf der Komplettsanierung und damit der Ball bei der Kultusgemeinde“, betont Pfabigan abermals. Der jüdische Friedhof in Waidhofen hätte keineswegs eine unbedeutende Größe, es gäbe zwischen 40 und 50 Gräber hier. Deshalb erwarte Pfabigan auch, dass die Israelitische Kultusgemeinde rasch aktiv werden wird.

Martin Eck von der Israelitischen Kultusgemeinde Wien betont, dass es sich bei der Sanierung der jüdischen Friedhöfe um sehr umfangreiche Einreichungen handle, um die Förderung beim Fonds zur Instandsetzung der jüdischen Friedhöfe in Österreich lukrieren zu können. Pro Jahr bekommt die Kultusgemeinde dafür eine Million Euro. Die Erfassung und der Umgang mit dem Baumbestand oder die enge Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt zur Sicherung von historisch wertvollen Substanzen der Gräber seien sehr umfangreich.

Friedhof wird nicht in den Urzustand versetzt

„Von der Stadtgemeinde Waidhofen liegt die Pflegevereinbarung des Friedhofes vor. Dies ist Grundlage für die Einreichung des Projekts beim Fonds. Eingereicht ist die Sanierung aber noch nicht“, erklärt Eck im NÖN-Gespräch. Der jüdische Friedhof in Waidhofen sei aber eine der nächsten Ruhestätten, die an die Reihe kommen würden. Zeitlich hieße das, dass es sich dabei sicher nicht um zehn Jahre, aber auch nicht um ein Jahr handeln werde, sondern „in näherer Zukunft“.

Nach einigen Versuchen bei den ersten umgesetzten Projekten hätte man sich auf einen guten Sanierungs-Standard geeinigt. „Der Friedhof wird dabei nicht in den Urzustand versetzt, sondern so, dass Einzäunungen, Einfriedungen, Eingangstore und gegebenenfalls Tore instand gesetzt werden. Weiters wird der Baumbestand erfasst und Sicherheitsschnitte durchgeführt, gegebenenfalls wird auch gerodet“, erklärt Eck. Die Herstellung der Sicherheit und die Substanzerhaltung der Gräber in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt sei ein weiterer Schwerpunkt.

Eck betont abschließend, dass sich das Land NÖ mit 25 Prozent der förderbaren Kosten beteiligt. „Es ist eine riesengroße Unterstützung für die Kultusgemeinde und ein Meilenstein für die Sanierung der Friedhöfe in Niederösterreich“, hebt er hervor.