Waidhofen an der Thaya

Die eisigen Temperaturen veranlassen die Waidhofner Asylkoordinatorin Christa Steindl zu einem Aufruf.

„Es wird ganz dringend Schibekleidung für Kinder und Jugendliche gesucht, wie Schi hosen, Anoraks, Hauben oder Schihandschuhe. Für Damen werden Handschuhe und Schals benötigt“, sagt die Asylkoordinatorin im NÖN-Gespräch.

Weiters werden kleine Küchengeräte wie Mixer, Wasserkocher oder kleine Küchenmaschinen gesucht. Auch Staubsauger, Kinderwägen und Teppiche stehen auf der Liste der benötigten Güter, genauso wie Geschirr in Form von Tellern, Gläsern und Tassen.

Spendenverteilung ist an Dienstagen von 16 bis 18 Uhr in den Räumen der ehemaligen Eislaufkabinen. Zu diesem Termin können Bedürftige und Flüchtlinge die benötigten Güter abholen. Immer am Vortag, also am Montag, werden von 16 bis 18 Uhr Spenden angenommen.

"Das Team besteht fast nur aus Frauen"

Die nächsten Termine für den Spendenladen sind die Dienstage 7. Februar, 21. Februar, 7. März und 21. März. „Wenn jemand größere Mengen an Winterbekleidung spenden möchte, kann er mich unter der Nummer 0664/2337904 kontaktieren“, streicht Steindl die Wichtigkeit der Winterkleidung hervor.

Weiters startet Steindl auch einen Aufruf: „Das Team besteht fast nur aus Frauen. Es wäre ein Wunsch der Freiwilligengruppe, dass sich auch einige Männer anschließen“. Wer sich der Gruppe anschließen will, soll Steindl anrufen. Zum Kennenlernen der Flüchtlinge eigne sich auch das Waidhofner Begegnungscafé im Pfarrhof an einem Freitag alle zwei Wochen. Die nächsten Termine sind 3. Februar, 17. Februar, 3. März und 17. März.

Als Helfer kann man die fremden Kulturen besser kennenlernen und auch die Schicksale der Geflüchteten im persönlichen Gespräch erfahren.