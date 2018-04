Zu Sicherungsarbeiten in schwindelerregender Höhe musste die Feuerwehr Waidhofen an der Thaya am Donnerstagnachmittag ausrücken.

Auf der westlichen Gebäudeseite der Stadtpfarrkirche Waidhofen an der Thaya war am Donnerstag ein mehrere Meter langer Blechteil bei der Kirchenmauer vermutlich durch Windböen aus seiner Befestigung gerissen worden und drohte aus rund 25 Metern in die Tiefe zu stürzen.

Ein ortsansässiges Dachdeckerunternehmen nahm sich des Problems an und forderte gegen 14.30 Uhr telefonisch die Drehleiter der Stadtfeuerwehr Waidhofen an der Thaya für die Sicherungsarbeiten an, da die Firmenmitarbeiter den Einsatzort mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mittel nicht erreichen konnten.

Aufgrund der engen Platzverhältnisse musste der Einsatzfahrer der Florianis die Drehleiter im Bereich der Ampelkreuzung Niederleuthnerstraße/Moritz Schadek Gasse wenden und rückwärts in die Niederleuthnerstraße bis zur Stadtpfarrkirche einfahren. Dort wurde die Drehleiter in Zentimeter-Arbeit in Position gebracht, um zwei Facharbeiter zum Einsatzort in luftiger Höhe zu bringen. Die beiden Arbeiter konnten den losen Blechteil wieder fachgerecht befestigen.

Um 16.15 Uhr konnten die Feuerwehrleute den Einsatz beenden und mit der Drehleiter wieder einrücken.