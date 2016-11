Waidhofen an der Thaya

Das Weihnachtsgeschäft in der Bezirksstadt läuft an. Die Wirtschaftstreibenden sind darauf gut vorbereitet und locken mit zahlreichen Sonderangeboten in ihre Geschäfte.

„Im Prinzip werden bei uns viele Geschenke für Herren gekauft. Jede Frau hat schon in der Früh von ihrem Mann gehört, was er denn anziehen soll. Und sie denkt sich dann, jetzt bekommt er was Schönes“, schmunzelt Ulrike Ramharter von Ramhar im NÖN-Gespräch.

Alles rund ums Kochen und Backen steht heuer bei den Weihnachtskeinkäufen hoch im Kurs. Im Bild bei der Firma Expert Hörmann: Gabriele Fohringer, Gregor Hörmann und Elisabeth Hummel. | René Denk

Aber es wird nicht nur eingekauft, damit man ein Geschenk unter den Tannenbaum legen kann. Auch für die bevorstehende Weihnachtsfeier leisten sich viele ein neues Outfit. Ein neues Sakko oder ein Gilet, wenns nicht so fein sein soll, wird da gerne gekauft. Hemden in Schwarz oder Weiß werden derzeit mit Minimalmusterungen getragen. Bei den Damen sei derzeit Glanz und Glitzer in Mode, oft auch mit Schneesternen.

Klassische Weihnachtsartikel wie Schal- oder Krawatten-Geschenksboxen würden sich immer gut verkaufen. Nun werden von den Modeschöpfern auch Alternativen zum klasssischen V- oder Rund-Kragen geboten. Bei Damen sind Westen und Ponchos gefragt.

„Packerl bereitet mehr Freude als Gutschein“

Dunklere Farbtöne für die Weihnachtsfeiern sind ebenso in der Kollektion wie erste Frühlingstöne, beispielsweise in zartem Grün. Eines rät Ramharter, die auch Obfrau des Wirtschaftsvereins PRO-Waidhofen ist: „Man freut sich mehr über ein Packerl, das unter dem Weihnachtsbaum liegt, als über einen Gutschein. Wenn der Inhalt gefällt, ist es gut, wenn nicht, kann das Kleidungsstück oder das Accessoire umgetauscht werden - das ist dann auch wie ein Gutschein!“

In der Elektro-Branche liegt neben den Klassikern Fernseher, Kaffeemaschinen und Rasierer heuer alles rund ums Kochen und Backen voll im Trend. „Besonders beliebt sind die neuen Backöfen mit Dampfunterstützung“, erklärt Expert Hörmann-Chef Gregor Hörmann. Den Menschen dürfte es wieder mehr wert sein, selbst daheim zu kochen. Und sie wählen keineswegs immer das günstigste Gerät aus. „Qualität und Funktion stehen da im Vordergrund“, weiß Hörmann.

Die Hersteller seien bereits stark auf diesen Zug aufgesprungen. Man könne verschiedenste Sortiments zu guten Preisen bekommen, viel besser als noch vor einem Jahr, meint er. Damit verbunden ist natürlich auch der rege Absatz von Küchen-Kleingeräten. „Ein guter E-Herd ist genauso wichtig wie eine gute Küchenmaschine“, sagt Hörmann.

Karlik rechnet mit Umsatz-Anstieg

„Kinderbücher gehen immer, die kommen nicht ab“, meint Irmgard Karlik von der Firma Kargl Theodor - Buchhandlung und Spielwaren am Hauptplatz. Das Interesse an Kindersachbüchern und Erstlesewerken sei ungebrochen. Bücher von ortsansässigen Autoren oder mit regionalem Bezug würden heuer für großes Interesse bei den Waldviertler Kunden sorgen. Waldviertel-Krimis oder Biografien diverser Persönlichkeiten, oft auch Kabarettisten würden hoch in der Gunst der Leser liegen.

„Mein Mann hat ein großes Netzwerk aufgebaut, mit dem wir in der Lage sind, auf spezielle und vergriffene Bücher zuzugreifen. So ist es uns möglich, ein Riesenspektrum von Büchern für die Kunden zu besorgen, die sie sonst nirgends bekommen. Das wissen auch immer mehr Personen“, erklärt Karlik und rechnet heuer mit einem Anstieg der Verkaufszahlen. Spielsachen sind nur mehr wenige im Sortiment, aber Matador oder Malen nach Zahlen seien sehr beliebt.

Für Konditormeister Andreas Müssauer ist das Weihnachtsgeschäft bereits im Oktober angelaufen, als er größere Mengen an Weihnachtsköstlichkeiten für Firmen herstellte. „Wir haben uns in den letzten Jahren stark auf Lebkuchen konzentriert. Wir haben rund 20 verschiedene Füllungen für Lebkuchen im Sortiment, wie beispielsweise Mohn/Zwetschke, Marzipan oder Gelee.

Weiters verrät Müssauer, dass seine Kunden von weither kommen, um traditionelle Windbäckerei zu kaufen. Schneemänner, Engel und Weihnachtsbäume locken die Menschen in seine Konditorei in der Böhmgasse. Seine Schokoladenmanufakturgeht mit der Punsch-Orange-Schokolade auf Weihnachten ein. Einzelkunden würden auch gerne Weihnachtsbäckerei und Teegebäck kaufen, aber dieses Geschäft läuft erst an. „Ich habe erst jetzt das Geschäft weihnachtlich dekoriert, wir sind ja kein Supermarkt, wo man Weihnachtsartikel schon im September bekommt“, ist Müssauer stolz auf seine Weihnachts-Artikel.

Kombinierter Schmuck ist voll im Trend

Geschäftsinhaber Norbert Dangl von Optik Dangl in der Böhmgasse meint, dass die Kundinnen heuer vermehrt zu hochwertigem Silberschmuck von guten Marken greifen. „Auch hochwertiger Stahlschmuck, kombiniert mit Gold oder kleinen Brillanten, geht sehr gut“, weiß Dangl. Frauen, die für Männer einkaufen, würden vor allem Uhren, Hals- oder Armbänder auswählen.

Frauen seien bei den Weihnachtseinkäufen auch viel eher dran als Männer: Während die Damen spätestens 14 Tage vorher einkaufen würden, kommen Manche Herren sogar erst drei Tage vor Weihnachten. Dangl rechnet mit einem Weihnachtsumsatz wie in den letzten zwei, drei Jahren: „Mit mehr kann man nicht rechnen.“

Er überlegt auch, in Zukunft an den ersten beiden Advent-Samstagnachmittagen nicht mehr aufzusperren. „Wenn man sich in der Böhmgasse umsieht, dann hat fast niemand mehr an diesen Samstagen offen“, sagt Dangl.