Waidhofen an der Thaya

Wenn das TAM (Theater an der Mauer) zum „Faschingstamtam“ lädt, dann ist alleine schon das Wortspiel vielversprechend.

Bei der Premiere am 17. Februar bot man dem Publikum in Faschings-Kulisse von Girlanden und Lampions eine bunte Mischung an humorvollen Kurzszenen, Chansons, Clownerie und anderen musikalischen Spektakeln. Texte, die einst in der Schreibwerkstatt des Theaters entstanden sind, mischten sich mit Neuinterpretationen von Schlagern und aus der Feder der Schauspieler stammenden Zeilen.

Auf gelungene Weise wurde das Narrentum, das der Fasching mit sich bringt, skizziert. Prinzipal Ewald Polacek führte mit Erzählungen, Hintergrundinformationen, Ironie und einem Zwinkern durch den Abend. Höhepunkte der Produktion, die laut Polacek aus nichts außer Höhepunkten besteht, traten dabei vielseitig in Erscheinung.

Darsteller sorgten für vielseitige Aufführungen

So begeisterte Singer-Songwriterin Laura Ozlberger mit ihren frisch-frechen Eigenkompositionen über die Liebe und das Leben. Joachim Schübl und Walter Weber traten als unschlagbares Duo auf, das unabhängig davon, ob als Bankräuber, Gschnasgäste oder Englisch sprechende Touristen, schallendes Gelächter hervorrief. Ulrike Hassler und Elisabeth Datler stellten ihre Gesangskünste zusätzlich zu ihren schauspielerischen Fähigkeiten in ausdrucksstarken Chansons unter Beweis.

Einen Ausgleich zur dargebotenen Romantik stellten die von Gerald Kunc auf der Gitarre performten Bluesnummern dar, die sowohl düsteren Humor verrieten, als auch prägnante Botschaften an das Publikum katapultierten. Als weiterer Höhepunkt ist Inge Rosenauers Clownerie zu nennen, welche die menschlichen Abgründe auf unterhaltsame Weise und mit hoher Pantomime-Kunst ergründete. Keineswegs unerwähnt sollen auch Sonja Deimling, Renate Neunteufel und Helga Reiter bleiben, die in vielseitigen Rollen ihre Flexibilität und ihre Liebe zum Schauspiel demonstrierten.

Dass Fasching ist, spiegelte sich im lockeren Umgang und der Spontaneität innerhalb der Produktion wider. So wurde Requisiteurin Adele Schaden beim Umbau in Ewald Polaceks Zwischentexten situationsgerecht eingebaut.

Umrissen wurde das „Tamtam“ vom heiteren Spiel des hauseigenen TAM-Ensembles, bestehend aus Musikschuldirektorin Riccarda Schrey und ihrem Piano. Wer sich diesen Spaß der besonderen Art nicht entgehen lassen möchte, hat noch am 26. und 28. Februar die Möglichkeit, das Tamtam im TAM mitzuerleben.