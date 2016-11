Waidhofen an der Thaya

Das endgültige Aus für den Golfplatz Waidhofen ist da. Letzte Bemühungen einer Investorengruppe scheiterten nun wohl endgültig.

Zu Beginn des Jahres 2016 wurde die AT Golf GmbH den Mitgliedern und Grundstückseigentümern des Golfplatzes zum Kauf angeboten. Damals hatten die tschechischen Eigentümer bereits den Maschinenpark des Golfplatzes abtransportiert.

Nachdem sich für die praktisch wertlose Gesellschaft kein Käufer gefunden hatte, verwilderte der Golfplatz. Vor allem die Grüns und die Abschläge müssten praktisch völlig neu errichtet werden, sollte sich doch noch jemand finden, der den Platz übernimmt. Mit der Errichtung einer provisorischen Infrastruktur (Containerlösung für Sekretariat und Umkleide anstelle des Hotels) hätte man jetzt bereits rund 300.000 Euro in die Wiederherstellung des Platzes investieren müssen, im Frühjahr vermutlich bereits 500.000 Euro.

„Das Schwierige ist, dass es in Österreich keinen vergleichbaren Fall gibt!“

Leopold Streicher Eigentümer-Vertreter

Die AT Golf GmbH war in die Insolvenz geschlittert, da sie ihre Verbindlichkeiten den Grundstückseigentümern gegenüber nicht mehr bestreiten konnte. Der ebenfalls von der tschechischen Gruppe dominierte Golf&Country Club Waidhofen hatte zudem an seine Mitglieder noch Beitragsvorschreibungen ausgeschickt, und einige davon haben sogar noch bezahlt. Da der Golfclub bereits nach Konkurs-rechtlichen Grundsätzen liquidiert wurde, erhielten diese Mitglieder 71 Prozent ihrer für heuer bezahlten Beiträge zurück.

Masseverwalterin Martina Withoff wird laut Vermutungen des in viele Verhandlungen auf Seiten der Mitglieder und von Interessenten involvierten Waidhofner Rechtsanwalts Wolfgang Raming über keine Masse verfügen und daher mit Sicherheit nichts auszahlen können. Derzeit werden allfällige Vermögensverschiebungen untersucht, doch Raming rechnet mit einer baldigen Liquidation der insolventen Gesellschaft. Auf das Vermögen der nach wie vor bestehenden Hotel GmbH wird man nicht zugreifen können.

Die Bauern erklärten sich in der ersten Jahreshälfte noch bereit, mit Rückwidmungsverhandlungen bis in den Herbst zuzuwarten.

Die Grundstückseigentümer haben in der Zwischenzeit mit Johann Berndl, Leopold Streicher und Konrad Witzmann drei Vertreter nominiert, die den Rückbau, der nun von der insolventen GmbH nicht mehr durchgeführt werden kann, in die Wege zu leiten. „Wir haben der Masseverwalterin bereits mitgeteilt, dass es keinen Interessenten an dem Golfplatz mehr gibt“, erzählt Leopold Streicher. „Das Schwierige ist, dass es in ganz Österreich keinen vergleichbaren Fall gibt, das ist daher eine große Herausforderung“, erklärt Streicher weiter. Damit ist es für die Grundeigentümer derzeit völlig ungewiss, wie es weiter geht. Ein Ziel für ihre Bestrebungen festzulegen sei nicht möglich, weil alles von sehr vielen (auch behördlichen) Stellen abhängig ist. Über eine Tatsache ist sich Streicher allerdings sicher: „Es wird nicht gleich wieder ein Acker sein!“